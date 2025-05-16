Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Лидеры европейских стран встретились в Тиране — прямой эфир arrow
Лидеры европейских стран встретились в Тиране — прямой эфир

Лидеры европейских стран встретились в Тиране — прямой эфир

16 мая 2025 г. 10:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Лидеры европейских стран встретились в Тиране — прямой эфир

Text

Встреча делегаций Украины и России — прямой эфир

Text

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

15 мая 2025
Text

О чем договорились Зеленский с Эрдоганом — эфир Вечір.LIVE

Text

Выступление Зеленского в Турции — прямая трансляция

Text

Первые результаты переговоров Зеленского и Эрдогана — трансляция

Text

Визит Зеленского в Турцию и заявление Трампа — эфир День.LIVE

Text

Мода или традиция — чем является вышиванка для одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

В Турции начались переговоры Украины и России — прямой эфир

Text

Переговоры в Стамбуле пройдут без Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об участии в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в пятницу, 15 мая, в столице Албании — Тиране.

Прямую трансляцию смотрите на Новини.LIVE.

Саммит европейских стран по войне в Украине

Как отметил Зеленский, он вместе с Эрдоганом совместно отправятся на встречу, которая была организована заранее. Ожидается, что в саммите примут участие более 40 лидеров государств Европы.

Нынешняя встреча в Тиране имеет особое значение на фоне полномасштабной войны России против Украины. Лидеры стран Европейского Союза и других европейских государств, за исключением России и Беларуси, соберутся, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью, поддержку Украины и видение будущего европейского континента.

Напомним, Владимир Зеленский уже прибыл в Албанию.

Тем временем в Стамбуле должна состояться встреча делегаций России и Украины для переговоров.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:02 Завершилась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины — СМИ

11:45 Солнце было в меру активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:41 Переговоры Украины с Келлогом в Турции — итоги от Ермака

11:40 3 вещи, которые ваш смартфон больше не сможет делать с Android 16

11:33 Десятки миллионов — состояние чиновницы южной налоговой службы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:25 Эксперт объяснила, почему в Украине растет заболеваемость корью

11:24 В Барселоне машина врезалась в фанатов — есть пострадавшие

11:23 Вопрос номер один — что обсудят делегации на переговорах

11:13 Украинцы могут получить 29 тыс. грн в мае — подробности

11:08 Кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле — детали

12:02 Завершилась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины — СМИ

11:45 Солнце было в меру активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:41 Переговоры Украины с Келлогом в Турции — итоги от Ермака

11:40 3 вещи, которые ваш смартфон больше не сможет делать с Android 16

11:33 Десятки миллионов — состояние чиновницы южной налоговой службы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:25 Эксперт объяснила, почему в Украине растет заболеваемость корью

11:24 В Барселоне машина врезалась в фанатов — есть пострадавшие

11:23 Вопрос номер один — что обсудят делегации на переговорах

11:13 Украинцы могут получить 29 тыс. грн в мае — подробности

11:08 Кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле — детали

06:11 Абрикосы, черешня, мед — как морозы повлияли на урожай

15 мая

20:16 Украинская клубника, перец, кабачки — цены одесского Привоза

05:21 Современные вышиванки, какие они — что выбирают одесситы

14 мая

22:33 Россия понимает только силу — новая роль Украины в мире

19:44 Задержание на блокпосте и сопровождение в ТЦК — что нужно знать

05:21 Знаменитые херсонские арбузы — будут ли они доступны в этом году

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

13 мая

19:44 Получил штраф от ТЦК — что стоит знать перед оплатой

06:03 Продуктовый кризис — может ли Украина обеспечить себя овощами

12 мая

22:33 Встреча Зеленского и Путина, что она будет означать для одесситов

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона