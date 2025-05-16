Лидеры европейских стран встретились в Тиране — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об участии в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в пятницу, 15 мая, в столице Албании — Тиране.

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Саммит европейских стран по войне в Украине

Как отметил Зеленский, он вместе с Эрдоганом совместно отправятся на встречу, которая была организована заранее. Ожидается, что в саммите примут участие более 40 лидеров государств Европы.

Нынешняя встреча в Тиране имеет особое значение на фоне полномасштабной войны России против Украины. Лидеры стран Европейского Союза и других европейских государств, за исключением России и Беларуси, соберутся, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью, поддержку Украины и видение будущего европейского континента.

Напомним, Владимир Зеленский уже прибыл в Албанию.

Тем временем в Стамбуле должна состояться встреча делегаций России и Украины для переговоров.