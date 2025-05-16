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Лідери європейських країн зустрілися в Тирані — прямий ефір

Лідери європейських країн зустрілися в Тирані — прямий ефір

16 травня 2025 р. 10:45

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться у пʼятницю, 15 травня, в столиці Албанії — Тирані. 

Пряму трансляцію дивіться на Новини.LIVE. 

Саміт європейських країн щодо війни в Україні 

Як зазначив Зеленський, він разом з Ердоганом спільно вирушать на зустріч, що була організована заздалегідь. Очікується, що в саміті візьмуть участь понад 40 лідерів держав Європи.

Цьогорічна зустріч у Тирані має особливе значення на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Лідери країн Європейського Союзу та інших європейських держав, за винятком Росії та Білорусі, зберуться, щоб обговорити безпекову ситуацію, підтримку України та бачення майбутнього європейського континенту.

Нагадаємо, Володимир Зеленський уже прибув до Албанії

Тим часом в Стамбулі має відбутися зустріч делегацій Росії та України для переговорів. 

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона