Лидеры ЕС проводят пресс-конференцию по санкциям — прямой эфир

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 10 июня, вместе с руководительницей внешнеполитического ведомства ЕС Кайей Каллас проводят пресс-конференцию. Она посвящено 18-му пакету санкций ЕС против России.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пакет санкций ЕС против России

Ожидается, что основными акцентами заявлений Урсулы фон дер Ляйен и Кайи Каллас являются:

Координация с США — ЕС обсуждает возможность развертывания новых санкций одновременно с США, чтобы усилить давление на Путина;

Меры против энергетики РФ — в пакет войдут ограничения доступа к нефтепроводам "Северный поток", усиление ограничений ценового "капа" на российскую нефть;

Борьба с "тихим флотом" — ограничения направлены на компании и суда, которые участвуют в теневой покупке российской нефти;

новые ограничения против банковского сектора и компаний РФ, которые способствуют военно-промышленным возможностям.

Отметим, что новые санкции вместе планируют ввести ЕС, Великобритания и США, что сделает меры более среднесрочными и мощными. Пакет готовят к голосованию за несколько недель, он должен быть согласован на уровне стран-членов до 25-26 июня вместе с утверждением оборонных расходов на саммите НАТО.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали Киев и Одессу, ударив по гражданским объектам.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал партнеров ввести новые санкции против России.