Лідери ЄС проводять пресконференцію щодо санкцій — прямий ефір

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 10 червня, разом з керівницею зовнішньополітичного відомства ЄС Кайєю Каллас проводять пресконференцію. Вона присвячене 18-му пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пакет санкцій ЄС проти Росії

Очікується, що основними акцентами заяв Урсули фон дер Ляєн та Кайї Каллас є:

Координація з США — ЄС обговорює можливість розгортання нових санкцій одночасно зі США, аби посилити тиск на Путіна;

Заходи проти енергетики РФ — до пакета увійдуть обмеження доступу до нафтопроводів "Північний потік", посилення обмежень цінового "капа" на російську нафту;

Боротьба зі "тихим флотом" — обмеження спрямовані на компанії та судна, які беруть участь у тіньовій купівлі російської нафти;

нові обмеження проти банківського сектору та компаній РФ, які сприяють військово-промисловим спроможностям.

Зазначимо, що нові санкції разом планують ввести ЄС, Велика Британія та США, що зробить заходи більш середньостроковими та потужними. Пакет готують до голосування за кілька тижнів, він має бути узгоджений на рівні країн-членів до 25–26 червня разом із затвердженням оборонних витрат на саміті НАТО.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували Київ та Одесу, вдаривши по цивільних об'єктах.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав партнерів ввести нові санкції проти Росії.