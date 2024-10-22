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Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

22 октября 2024 г. 20:42

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21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

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20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

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19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

Text

16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

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13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

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12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

Оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Сум. В Полтавском ТЦК мужчина совершил самоубийство, полиция открыла производство по статье "преднамеренное убийство".

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 22 октября

  • Оккупанты ударили по жилой застройке в Сумах. Среди жертв — ребенок
  • Самоубийство мужчины в Полтавском ТЦК. Полиция приступила к производству по статье "преднамеренное убийство".
  • Южная Корея рассмотрит поставки Украине летального оружия.

Напомним, в ночь на 22 октября в результате атаки на Сумы были зафиксированы попадания в жилые дома.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вступил в силу по решению Совета национальной безопасности и обороны. В документе идет речь о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

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21:13 На Днепропетровщине военный пошел в СЗЧ и сбежал из-под стражи — как его наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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