Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Сум. В Полтавском ТЦК мужчина совершил самоубийство, полиция открыла производство по статье "преднамеренное убийство".

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 22 октября

Оккупанты ударили по жилой застройке в Сумах. Среди жертв — ребенок

Самоубийство мужчины в Полтавском ТЦК. Полиция приступила к производству по статье "преднамеренное убийство".

Южная Корея рассмотрит поставки Украине летального оружия.

Напомним, в ночь на 22 октября в результате атаки на Сумы были зафиксированы попадания в жилые дома.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вступил в силу по решению Совета национальной безопасности и обороны. В документе идет речь о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.