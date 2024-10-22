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Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

22 жовтня 2024 р. 20:42

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21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

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20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

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13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

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Окупанти завдали удару по житлових кварталах Сум. У Полтавському ТЦК чоловік скоїв самогубство, поліція відкрила провадження за статтею "умисне вбивство".

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 22 жовтня

  • Окупанти вдарили по житловій забудові в Сумах. Серед жертв — дитина
  • Самогубство чоловіка в Полтавському ТЦК. поліція розпочала провадження за статтею "умисне вбивство".
  • Південна Корея розгляне постачання Україні летальної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня внаслідок атаки на Суми були зафіксовані влучання в житлові будинки

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони. У документі йдеться про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

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21:53 Хто вирішує, кому відправляти повістку поштою — у ТЦК розкрили деталі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:31 Фіктивні рішення МСЕК — Верещук запевнила, що чиновників покарають

21:27 В Харкові пролунали вибухи

21:13 На Дніпропетровщині військовий пішов у СЗЧ та втік з-під варти — як його покарав суд

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