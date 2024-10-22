Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Окупанти завдали удару по житлових кварталах Сум. У Полтавському ТЦК чоловік скоїв самогубство, поліція відкрила провадження за статтею "умисне вбивство".
Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".
Головні новини за 22 жовтня
- Окупанти вдарили по житловій забудові в Сумах. Серед жертв — дитина
- Самогубство чоловіка в Полтавському ТЦК. поліція розпочала провадження за статтею "умисне вбивство".
- Південна Корея розгляне постачання Україні летальної зброї.
Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня внаслідок атаки на Суми були зафіксовані влучання в житлові будинки.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони. У документі йдеться про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.