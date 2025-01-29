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Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

29 января 2025 г. 17:53

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

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06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

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05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры стран обсудили двусторонние вопросы и будущие контакты, в частности, с США.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:53.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • депутат Киевского городского совета Алла Шлапак;
  • главы Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;
  • депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
  • руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят такие темы:

  • Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля;
  • США передают Украине ракеты к Patriot из Израиля, — Axios;
  • Иран предостерег Израиль и США от атак на ядерные объекты страны, пригрозив "немедленным и решительным" ответом;
  • удары по НПЗ РФ — Кремлю негде хранить нефть;
  • Трамп разрешил передать Израилю бомбы Мк-84;
  • Израиль разрешил беженцам возвращаться на север Сектора Газы.

Напомним, Украина получила ракеты к системам Patriot от Израиля. Они находились там на хранении свыше 30 лет.

Также на днях ХАМАС отпустил четырех заложниц, которых захватил в Израиле 7 октября 2023 года.

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18:11 День памяти Героев Крут — знают ли во Львове об их подвиге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:06 Что такое е-гривна и чем может заинтересовать украинцев

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

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06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

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05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

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