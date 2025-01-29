Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры стран обсудили двусторонние вопросы и будущие контакты, в частности, с США.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:53.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

журналист Сергей Ауслендер;

депутат Киевского городского совета Алла Шлапак;

главы Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;

депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят такие темы:

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля;

США передают Украине ракеты к Patriot из Израиля, — Axios;

Иран предостерег Израиль и США от атак на ядерные объекты страны, пригрозив "немедленным и решительным" ответом;

удары по НПЗ РФ — Кремлю негде хранить нефть;

Трамп разрешил передать Израилю бомбы Мк-84;

Израиль разрешил беженцам возвращаться на север Сектора Газы.

Напомним, Украина получила ракеты к системам Patriot от Израиля. Они находились там на хранении свыше 30 лет.

Также на днях ХАМАС отпустил четырех заложниц, которых захватил в Израиле 7 октября 2023 года.