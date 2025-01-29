Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры стран обсудили двусторонние вопросы и будущие контакты, в частности, с США.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:53.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- журналист Сергей Ауслендер;
- депутат Киевского городского совета Алла Шлапак;
- главы Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;
- депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
- председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
- руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
- народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят такие темы:
- Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля;
- США передают Украине ракеты к Patriot из Израиля, — Axios;
- Иран предостерег Израиль и США от атак на ядерные объекты страны, пригрозив "немедленным и решительным" ответом;
- удары по НПЗ РФ — Кремлю негде хранить нефть;
- Трамп разрешил передать Израилю бомбы Мк-84;
- Израиль разрешил беженцам возвращаться на север Сектора Газы.
Напомним, Украина получила ракеты к системам Patriot от Израиля. Они находились там на хранении свыше 30 лет.
Также на днях ХАМАС отпустил четырех заложниц, которых захватил в Израиле 7 октября 2023 года.