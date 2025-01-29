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Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

29 січня 2025 р. 17:53

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

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17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Лідери країн обговорили двосторонні питання та майбутні контакти, зокрема, зі США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:53.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • депутат Київської міської ради Алла Шлапак;
  • голови Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;
  • депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю;
  • США передають Україні ракети до Patriot з Ізраїлю, — Axios;
  • Іран застеріг Ізраїль та США від атак на ядерні об'єкти країни, пригрозивши "негайною та рішучою" відповіддю;
  • удари по НПЗ РФ — Кремлю ніде зберігати нафту;
  • Трамп дозволив передати Ізраїлю бомби Мк-84;
  • Ізраїль дозволив біженцям повертатися на північ Сектора Гази.

Нагадаємо, Україна отримала ракети до систем Patriot від Ізраїлю. Вони перебували там на зберіганні понад 30 років.

Також днями ХАМАС відпустив чотирьох заручниць, яких захопив в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року.

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18:26 На одеську інфекційку виділять ще 35 млн — на що підуть гроші

18:20 Українцям в Польщі допоможуть орендувати житло — деталі

18:16 Робота під час тривог — чи були підстави для зупинки транспорту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 День пам'яті Героїв Крут — чи знають у Львові про їхній подвиг

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13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

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