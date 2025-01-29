Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Лідери країн обговорили двосторонні питання та майбутні контакти, зокрема, зі США.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:53.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

журналіст Сергій Ауслендер;

депутат Київської міської ради Алла Шлапак;

голови Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;

депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю;

США передають Україні ракети до Patriot з Ізраїлю, — Axios;

Іран застеріг Ізраїль та США від атак на ядерні об'єкти країни, пригрозивши "негайною та рішучою" відповіддю;

удари по НПЗ РФ — Кремлю ніде зберігати нафту;

Трамп дозволив передати Ізраїлю бомби Мк-84;

Ізраїль дозволив біженцям повертатися на північ Сектора Гази.

Нагадаємо, Україна отримала ракети до систем Patriot від Ізраїлю. Вони перебували там на зберіганні понад 30 років.

Також днями ХАМАС відпустив чотирьох заручниць, яких захопив в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року.