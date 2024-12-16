Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные темы. В частности, речь пойдет о скандале в 211-й бригаде ВСУ, мирном плане Трампа и уголовных делах относительно СОЧ.
Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- народный депутат Украины Юлия Яцик;
- народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа" Богдан Кицак;
- народный депутат Украины, "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;
- глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;
- аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
- польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.
В эфире Вечер.LIVE обсудят следующие темы:
- Президент Украины Владимир Зеленский скоро посетит Брюссель;
- почти 20 тысяч уголовных производств за дезертирство открыли за 10 месяцев этого года;
- с 2022 года бойцы направили омбудсмену почти 2 тысячи жалоб на воинские части;
- ЕС принял 15 пакет санкций — в списке компании РФ, Китая и КНДР и танкеры с нефтью;
- Украина произвела около сотни ракет "Пекло";
- арендаторам жилья в Украине планируют предоставить право его выкупа; ㅤ
- в Эстонии обнаружили значительные нарушения санкций против РФ;
- Путин рассказал, сколько россиян отправляет на войну каждый день.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию ВСП в 211-ю бригаду. На время проверки командира воинской части отстранили от исполнения обязанностей.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя главную роль в поддержке Украины и предстоящем прекращении огня. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже.