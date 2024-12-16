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Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

16 декабря 2024 г. 17:50

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
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18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
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18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

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22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

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22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

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18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные темы. В частности, речь пойдет о скандале в 211-й бригаде ВСУ, мирном плане Трампа и уголовных делах относительно СОЧ.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • народный депутат Украины Юлия Яцик;
  • народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа" Богдан Кицак;
  • народный депутат Украины, "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;
  • глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;
  • аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.

В эфире Вечер.LIVE обсудят следующие темы:

  • Президент Украины Владимир Зеленский скоро посетит Брюссель;
  • почти 20 тысяч уголовных производств за дезертирство открыли за 10 месяцев этого года;
  • с 2022 года бойцы направили омбудсмену почти 2 тысячи жалоб на воинские части;
  • ЕС принял 15 пакет санкций — в списке компании РФ, Китая и КНДР и танкеры с нефтью;
  • Украина произвела около сотни ракет "Пекло";
  • арендаторам жилья в Украине планируют предоставить право его выкупа; ㅤ
  • в Эстонии обнаружили значительные нарушения санкций против РФ;
  • Путин рассказал, сколько россиян отправляет на войну каждый день.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию ВСП в 211-ю бригаду. На время проверки командира воинской части отстранили от исполнения обязанностей.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя главную роль в поддержке Украины и предстоящем прекращении огня. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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