Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные темы. В частности, речь пойдет о скандале в 211-й бригаде ВСУ, мирном плане Трампа и уголовных делах относительно СОЧ.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

народный депутат Украины Юлия Яцик;

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;

народный депутат Украины, "Слуга Народа" Богдан Кицак;

народный депутат Украины, "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко;

глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;

аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа.

В эфире Вечер.LIVE обсудят следующие темы:

Президент Украины Владимир Зеленский скоро посетит Брюссель;

почти 20 тысяч уголовных производств за дезертирство открыли за 10 месяцев этого года;

с 2022 года бойцы направили омбудсмену почти 2 тысячи жалоб на воинские части;

ЕС принял 15 пакет санкций — в списке компании РФ, Китая и КНДР и танкеры с нефтью;

Украина произвела около сотни ракет "Пекло";

арендаторам жилья в Украине планируют предоставить право его выкупа; ㅤ

в Эстонии обнаружили значительные нарушения санкций против РФ;

Путин рассказал, сколько россиян отправляет на войну каждый день.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию ВСП в 211-ю бригаду. На время проверки командира воинской части отстранили от исполнения обязанностей.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя главную роль в поддержке Украины и предстоящем прекращении огня. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже.