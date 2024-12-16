Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі теми. Зокрема, йтиметься про скандал у 211-й бригаді ЗСУ, мирний план Трампа та кримінальні справи щодо СЗЧ.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

народний депутат України Юлія Яцик;

народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;

народний депутат України, "Слуга Народу" Богдан Кицак;

народний депутат України, "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко;

голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;

аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.

В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:

Президент України Володимир Зеленський невдовзі відвідає Брюссель;

майже 20 тисяч кримінальних проваджень за дезертирство відкрили за 10 місяців цього року;

з 2022 року бійці надіслали омбудсмену майже 2 тисячі скарг на військові частини;

ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій — у списку компанії РФ, Китаю і КНДР та танкери з нафтою;

Україна виробила близько сотні ракет "Пекло";

орендарям житла в Україні планують надати право його викупу;ㅤ

в Естонії виявили значні порушення санкцій проти РФ;

Путін розповів, скільки росіян відправляє на війну кожного дня.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію ВСП у 211-ту бригаду. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання обов'язків.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе головну роль у підтримці України та майбутньому припиненні вогню. Таку думку він озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном в Парижі.