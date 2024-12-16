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Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

16 грудня 2024 р. 17:50

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00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

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08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі теми. Зокрема, йтиметься про скандал у 211-й бригаді ЗСУ, мирний план Трампа та кримінальні справи щодо СЗЧ.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • народний депутат України Юлія Яцик;
  • народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;
  • народний депутат України, "Слуга Народу" Богдан Кицак;
  • народний депутат України, "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко;
  • голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;
  • аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.

В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:

  • Президент України Володимир Зеленський невдовзі відвідає Брюссель;
  • майже 20 тисяч кримінальних проваджень за дезертирство відкрили за 10 місяців цього року;
  • з 2022 року бійці надіслали омбудсмену майже 2 тисячі скарг на військові частини;
  • ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій — у списку компанії РФ, Китаю і КНДР та танкери з нафтою;
  • Україна виробила близько сотні ракет "Пекло";
  • орендарям житла в Україні планують надати право його викупу;ㅤ
  • в Естонії виявили значні порушення санкцій проти РФ;
  • Путін розповів, скільки росіян відправляє на війну кожного дня.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію ВСП у 211-ту бригаду. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання обов'язків.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе головну роль у підтримці України та майбутньому припиненні вогню. Таку думку він озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном в Парижі.

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01:27 На заміну Шольцу може прийти Мерц — чи дасть він ракети Taurus

00:46 У МОЗ є перелік лікарень на заміну МСЕК — де знайти список

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:30 Не видають паспорт призовнику за кордоном — що робити

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