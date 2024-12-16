Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі теми. Зокрема, йтиметься про скандал у 211-й бригаді ЗСУ, мирний план Трампа та кримінальні справи щодо СЗЧ.
Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- народний депутат України Юлія Яцик;
- народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;
- народний депутат України, "Слуга Народу" Богдан Кицак;
- народний депутат України, "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко;
- голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;
- аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа.
В ефірі Вечір.LIVE обговорять такі теми:
- Президент України Володимир Зеленський невдовзі відвідає Брюссель;
- майже 20 тисяч кримінальних проваджень за дезертирство відкрили за 10 місяців цього року;
- з 2022 року бійці надіслали омбудсмену майже 2 тисячі скарг на військові частини;
- ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій — у списку компанії РФ, Китаю і КНДР та танкери з нафтою;
- Україна виробила близько сотні ракет "Пекло";
- орендарям житла в Україні планують надати право його викупу;ㅤ
- в Естонії виявили значні порушення санкцій проти РФ;
- Путін розповів, скільки росіян відправляє на війну кожного дня.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію ВСП у 211-ту бригаду. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання обов'язків.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе головну роль у підтримці України та майбутньому припиненні вогню. Таку думку він озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном в Парижі.