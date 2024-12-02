Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что серьезной проблемой для энергетической безопасности Украины есть не только технические, но и финансовые проблемы. В частности, дефицит достиг 17 миллиардов гривен, а гарантированный покупатель задолжал 27 миллиардов.

Такое мнение Кучеренко высказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 декабря.

Долги на энергорынке

Нардеп отметил, что энергетика сталкивается с многочисленными техническими, финансовыми и организационными вызовами. Из-за этих проблем уже есть первые судебные процессы и блокирование счетов.

"Весь энергорынок — это сплошной коллапс долгов. И эта ситуация постоянно наращивается, и наращивается", — пояснил эксперт.

Кучеренко также рассказал, что ВР готовится принять чрезвычайный закон для введения финансового контроля через спецсчета.

Ранее мы писали, что потребителям, у которых возникла задолженность, следует попытаться как можно скорее погасить ее. В противном случае к ним могут быть применены правовые санкции.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам нужно платить налог за "лишние квадраты". Однако это правило применяется не ко всем категориям граждан.