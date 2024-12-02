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Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

2 декабря 2024 г. 12:22

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

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09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

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15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

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Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что серьезной проблемой для энергетической безопасности Украины есть не только технические, но и финансовые проблемы. В частности, дефицит достиг 17 миллиардов гривен, а гарантированный покупатель задолжал 27 миллиардов.

Такое мнение Кучеренко высказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 декабря.

Долги на энергорынке

Нардеп отметил, что энергетика сталкивается с многочисленными техническими, финансовыми и организационными вызовами. Из-за этих проблем уже есть первые судебные процессы и блокирование счетов.

"Весь энергорынок — это сплошной коллапс долгов. И эта ситуация постоянно наращивается, и наращивается", — пояснил эксперт.

Кучеренко также рассказал, что ВР готовится принять чрезвычайный закон для введения финансового контроля через спецсчета.

Ранее мы писали, что потребителям, у которых возникла задолженность, следует попытаться как можно скорее погасить ее. В противном случае к ним могут быть применены правовые санкции.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам нужно платить налог за "лишние квадраты". Однако это правило применяется не ко всем категориям граждан.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

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