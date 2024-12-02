Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що серйозною проблемою для енергетичної безпеки України є не лише технічні, але і фінансові негаразди. Зокрема, дефіцит сягнув 17 мільярди гривень, а гарантований покупець заборгував 27 мільярдів.

Таку думку Кучеренко висловив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 2 грудня.

Борги на енергоринку

Нардеп зазначив, що енергетика стикається з численними технічними, фінансовими та організаційними викликами. Через ці проблеми вже є перші судові процеси та блокування рахунків.

"Весь енергоринок — це суцільний колапс боргів. І ця ситуація постійно нарощується, і нарощується", — пояснив експерт.

Кучеренко також розповів, що ВР готується ухвалити надзвичайний закон для введення фінансового контролю через спецрахунки.

Раніше ми писали, що споживачам, у яких виникла заборгованість, варто спробувати якомога швидше погасити її. В іншому випадку, до них можуть бути застосовані правові санкції.

Також ми розповідали, що деяким українцям необхідно сплачувати податок за "зайві квадрати". Однак це правило застосовується не до всіх категорій громадян.