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Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

02 грудня 2024 р. 12:22

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12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

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09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

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08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

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Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що серйозною проблемою для енергетичної безпеки України є не лише технічні, але і фінансові негаразди. Зокрема, дефіцит сягнув 17 мільярди гривень, а гарантований покупець заборгував 27 мільярдів.

Таку думку Кучеренко висловив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 2 грудня.

Борги на енергоринку

Нардеп зазначив, що енергетика стикається з численними технічними, фінансовими та організаційними викликами. Через ці проблеми вже є перші судові процеси та блокування рахунків.

"Весь енергоринок — це суцільний колапс боргів. І ця ситуація постійно нарощується, і нарощується", — пояснив експерт.

Кучеренко також розповів, що ВР готується ухвалити надзвичайний закон для введення фінансового контролю через спецрахунки. 

Раніше ми писали, що споживачам, у яких виникла заборгованість, варто спробувати якомога швидше погасити її. В іншому випадку, до них можуть бути застосовані правові санкції.

Також ми розповідали, що деяким українцям необхідно сплачувати податок за "зайві квадрати". Однак це правило застосовується не до всіх категорій громадян.

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12:24 Деяким українцям треба сплачувати військовий збір двічі – деталі

12:04 Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму — деталі

11:59 У частини одеситів світло відключать не за графіком — адреси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 У Грузії під час протестів силовики затримали політика — відео

11:36 Одеський бізнесмен втратив раритетний ЗІЛ і землю — деталі

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09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

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08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

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Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

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08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

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18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE