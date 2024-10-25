Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

В Украине в пятницу, 25 октября, проводится Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году автором стала украинская писательница Оксана Забужко, а зачитал его музыкант Павел Вышебаба.

Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире Ранок.LIVE.

Радиодиктант по украинскому языку

Кремень назвал тандем Оксаны Забужко и Павла Вышебабы одним из лучших в истории украинского радиодиктанта.

Он отметил, что Забужко претендует на Нобелевскую премию, а Вышебаба после начала полномасштабного вторжения отказался от языка агрессора и перешел на украинский.

Уполномоченный по защите государственного языка надеется, что в нынешнем году в Украине удастся установить рекорд по количеству участников диктанта.

Раньше мы рассказывали, где смотреть и слушать трансляцию радиодиктанта этого года.

Кроме того, в Киеве будут работать локации, где все желающие смогут приобщиться к написанию диктанта.