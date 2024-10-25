Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

В Україні у п'ятницю, 25 жовтня, проводять Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цього року автором стала українська письменниця Оксана Забужко, а зачитав його музикант Павло Вишебаба.

Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Ранок.LIVE.

Радіодиктант з української мови

Кремінь назвав тандем Оксани Забужко і Павла Вишебаби одним із найкращих в історії українського радіодиктанту.

Він зауважив, що Забужко претендує на Нобелівську премію, а Вишебаба після початку повномасштабного вторгнення відмовився від мови агресора і перейшов на українську.

Уповноважений із захисту державної мови сподівається, що цьогоріч в Україні вдасться встановити рекорд за кількістю учасників диктанту.

Раніше ми розповідали, де дивитися та слухати трансляцію цьогорічного радіодиктанту.

Крім того, у Києві працюватимуть локації, де усі охочі зможуть долучитися до написання диктанту.