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Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

25 жовтня 2024 р. 11:25

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08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

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23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

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22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

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В Україні у п'ятницю, 25 жовтня, проводять Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цього року автором стала українська письменниця Оксана Забужко, а зачитав його музикант Павло Вишебаба.

Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Ранок.LIVE.

Радіодиктант з української мови

Кремінь назвав тандем Оксани Забужко і Павла Вишебаби одним із найкращих в історії українського радіодиктанту.

Він зауважив, що Забужко претендує на Нобелівську премію, а Вишебаба після початку повномасштабного вторгнення відмовився від мови агресора і перейшов на українську.

Уповноважений із захисту державної мови сподівається, що цьогоріч в Україні вдасться встановити рекорд за кількістю учасників диктанту.

Раніше ми розповідали, де дивитися та слухати трансляцію цьогорічного радіодиктанту.

Крім того, у Києві працюватимуть локації, де усі охочі зможуть долучитися до написання диктанту.

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11:53 Маск регулярно спілкується з Путіним з 2022 року, — ЗМІ

11:52 Ціна на газ з 1 листопада — у скільки обійдеться кубометр

11:51 Як сьогодні писали радіодиктант у Києві — фоторепортаж

11:51 Підпалили підстанцію на замовлення — скільки обіцяли одеситам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:36 Сили оборони знищили техніку росіян на Луганщині

11:22 Штаб Сил безпілотних систем очолить колишній одеський комбриг

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08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

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18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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