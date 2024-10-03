Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Сегодня, 3 октября, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, перекидывание лучших танков Вооруженных сил Украины в Курскую область и заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о содействии России со стороны западных государств.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- в Киеве снова ухудшилось качество воздуха — КГГА;
- ЦИК посчитал, во сколько обойдутся Украине послевоенные местные выборы — почти 5 млрд грн;
- в 2023 году на ремонтные работы в укрытиях столицы потратили более 1 миллиарда гривен;
- США не принимают меры против своих компаний, чьи компоненты РФ использует в ракетах — Bloomberg;
- в Украине не будут наказывать за самовольное оставление воинской части — Вениславский.
Гости сегодняшнего эфира:
- депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
- заместитель Председателя ЦИК Сергей Дубовик;
- политтехнолог Виталий Бала;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков;
- представитель Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк.
Ранее мы сообщали, что поставки западных компонентов в Россию для ее ракет не прекращаются. Буданов назвал способ, как остановить эти поставки.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. При этом ход этой операции не совсем такой, как планировалось.