Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Сегодня, 3 октября, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, перекидывание лучших танков Вооруженных сил Украины в Курскую область и заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о содействии России со стороны западных государств.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

в Киеве снова ухудшилось качество воздуха — КГГА;

ЦИК посчитал, во сколько обойдутся Украине послевоенные местные выборы — почти 5 млрд грн;

в 2023 году на ремонтные работы в укрытиях столицы потратили более 1 миллиарда гривен;

США не принимают меры против своих компаний, чьи компоненты РФ использует в ракетах — Bloomberg;

в Украине не будут наказывать за самовольное оставление воинской части — Вениславский.

Гости сегодняшнего эфира:

депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

заместитель Председателя ЦИК Сергей Дубовик;

политтехнолог Виталий Бала;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

политический эксперт Константин Матвиенко;

эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков;

представитель Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк.

Ранее мы сообщали, что поставки западных компонентов в Россию для ее ракет не прекращаются. Буданов назвал способ, как остановить эти поставки.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. При этом ход этой операции не совсем такой, как планировалось.