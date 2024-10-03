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Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

3 октября 2024 г. 13:00

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13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

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13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

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11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

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08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

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17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

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13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

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13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

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13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Сегодня, 3 октября, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, перекидывание лучших танков Вооруженных сил Украины в Курскую область и заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о содействии России со стороны западных государств.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • в Киеве снова ухудшилось качество воздуха — КГГА;
  • ЦИК посчитал, во сколько обойдутся Украине послевоенные местные выборы — почти 5 млрд грн;
  • в 2023 году на ремонтные работы в укрытиях столицы потратили более 1 миллиарда гривен;
  • США не принимают меры против своих компаний, чьи компоненты РФ использует в ракетах — Bloomberg;
  • в Украине не будут наказывать за самовольное оставление воинской части — Вениславский.

Гости сегодняшнего эфира:

  • депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
  • заместитель Председателя ЦИК Сергей Дубовик;
  • политтехнолог Виталий Бала;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков;
  • представитель Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк.

Ранее мы сообщали, что поставки западных компонентов в Россию для ее ракет не прекращаются. Буданов назвал способ, как остановить эти поставки.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области России создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. При этом ход этой операции не совсем такой, как планировалось.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:07 Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов

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