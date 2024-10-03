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Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

03 жовтня 2024 р. 13:00

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13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

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13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

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08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

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17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

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13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

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Сьогодні, 3 жовтня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, перекидання найкращих танків Збройних сил України у Курську область та заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про сприяння Росії з боку західних держав.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • у Києві знову погіршилась якість повітря — КМДА;
  • ЦВК порахувала, у скільки обійдуться Україні повоєнні місцеві вибори — майже 5 млрд грн;
  • у 2023 році на ремонтні роботи в укриттях столиці витратили понад 1 мільярд гривень;
  • США не вживають заходів проти своїх компаній, чиї компоненти РФ використовує у ракетах, — Bloomberg;
  • в Україні не будуть карати за самовільне залишення військової частини — Веніславський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • депутат Київської міської ради Тарас Козак ;
  • заступник Голови ЦВК Сергій Дубовик;
  • політтехнолог Віталій Бала;
  • військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков;
  • речник Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк.

Раніше ми повідомляли, що наразі поставки західних компонентів до Росії для її ракет не припиняються. Буданов назвав спосіб, як зупинити ці поставки.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер переконаний, що операція Збройних сил України у Курській області Росії створила стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна. При цьому перебіг цієї операції не зовсім такий, як планувалося.

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13:18 Гендиректор YASNO відповів чи очікувати росту тарифів на електроенергію

13:07 У Київській області пролунали вибухи — що відомо

13:00 Державні ваучери у 30 тис. грн — як отримати гроші на навчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 Хотіли привласнити дно порту — на Одещині повернули державі акваторію лиману

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13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

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12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС