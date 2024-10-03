Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Сьогодні, 3 жовтня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, перекидання найкращих танків Збройних сил України у Курську область та заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про сприяння Росії з боку західних держав.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

у Києві знову погіршилась якість повітря — КМДА;

ЦВК порахувала, у скільки обійдуться Україні повоєнні місцеві вибори — майже 5 млрд грн;

у 2023 році на ремонтні роботи в укриттях столиці витратили понад 1 мільярд гривень;

США не вживають заходів проти своїх компаній, чиї компоненти РФ використовує у ракетах, — Bloomberg;

в Україні не будуть карати за самовільне залишення військової частини — Веніславський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

депутат Київської міської ради Тарас Козак ;

заступник Голови ЦВК Сергій Дубовик;

політтехнолог Віталій Бала;

військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков;

речник Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк.

Раніше ми повідомляли, що наразі поставки західних компонентів до Росії для її ракет не припиняються. Буданов назвав спосіб, як зупинити ці поставки.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер переконаний, що операція Збройних сил України у Курській області Росії створила стратегічну проблему для російського диктатора Володимира Путіна. При цьому перебіг цієї операції не зовсім такий, як планувалося.