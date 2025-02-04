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Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

4 февраля 2025 г. 13:48

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Украина имеет огромные запасы природных ресурсов, но за годы независимости так и не сформировала стратегию их использования. К тому же Россия годами получала огромное количество сырья из Украины.

Об этом заявил экс-министр охраны окружающей природной среды Украины Юрий Костенко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 февраля.

Мощный природноресурсный потенциал Украины

По словам Костенко, Украина входит в десятку стран мира, которые имеют на своей территории самые мощные недра. Эксперт отметил, что в наших недрах есть практически все, что позволяло Украине после провозглашения независимости сформировать целостную стратегию использования природных ресурсов.

"Несмотря на колоссальный ресурсный потенциал, который мы имеем, а это примерно 5% мировых запасов всех минеральных веществ. Несмотря на наличие на нашей территории стратегических запасов, а это и титан, и литий, и графит, и многое другое, за более чем 30 лет независимости в Украине так и не было наработано стратегии использования природного ресурсного потенциала", — заявил Костенко.

Экс-министр также добавил, что еще с советских времен в Запорожье действовал титаномагниевый комбинат, который мог производить не сырье, а готовый продукт. Правда, как отмечает Костенко, завод работал на РФ. И на сегодня Россия поставляет до 80% готового титанового проката в США.

Напомним, Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина готова предоставить свои металлы в обмен на американскую помощь. Речь идет о 17 редких металлах.

Ценный цветной металл латунь принимают по высокой цене при сдаче на переработку. В феврале стоимость на латунь в Украине изменилась и отличается в разных регионах.

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