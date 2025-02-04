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Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

04 лютого 2025 р. 13:48

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12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

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10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

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Україна має величезні запаси природних ресурсів, але за роки незалежності так і не сформувала стратегію їхнього використання. До того ж Росія роками отримувала величезну кількість сировини з України.

Про це заявив ексміністр охорони навколишнього природного середовища України Юрій Костенко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 лютого.

Потужний природноресурсний потенціал України

За словами Костенка, Україна входить в десятку країн світу, які мають на своїй території найпотужніші надра. Експерт наголосив, що в наших надрах є практично все, що дозволяло Україні після проголошення незалежності сформувати цілісну стратегію використання природних ресурсів. 

"Попри колосальний ресурсний потенціал, який ми маємо, а це приблизно 5% світових запасів усіх мінеральних речовин. Попри наявність на нашій території стратегічних запасів, а це і титан, і літій, і графіт, і багато іншого, за понад 30 років незалежності в Україні так і не було напрацьовано стратегії використання природного ресурсного потенціалу", — заявив Костенко.

Ексміністр також додав, що ще з радянських часів у Запоріжжі діяв титаномагнієвий комбінат, який міг виробляти не сировину, а готовий продукт. Щоправда, як зазначає Костенко, завод працював на РФ. І на сьогодні Росія постачає до 80% готового титанового прокату до США.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна готова надати свої метали в обмін на американську допомогу. Мова йде про 17 рідкісних металів.

Цінний кольоровий метал латунь приймають за високою ціною при здачі на переробку. У лютому вартість на латунь в Україні змінилась й різниться в різних регіонах.

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13:57 В Ізюмі різко зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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