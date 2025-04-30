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Коррупционный скандал в Киевсовете — эфир Київського часу

Коррупционный скандал в Киевсовете — эфир Київського часу

30 апреля 2025 г. 19:00

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Журналисты раскрыли новые схемы легализации денег бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. В них были вовлечены чиновники, депутаты и представители коммунальных предприятий.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
  • представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • глава Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик;
  • директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко;
  • глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
  • исполняющий обязанности председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • Удар РФ на Святошино. Неделя спустя. Действительно ли власть бросила людей на произвол судьбы;
  • Ткаченко и Совет обороны города: итоги заседания, принятые решения;
  • Новые подробности одной из крупнейших коррупционных земельных схем в Киеве; 
  • как продаются гектары столичных парков;
  • празднование чиновников в День траура и застолье в КГГА.

Напомним, на прошлой неделе в День траура по погибшим в Святошинском районе от атаки 24 апреля первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник устроил празднование своего дня рождения.

А в сети появилось видео застолья чиновников КГГА, которые выпивали на работе и спали прямо на полу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:12 Суд взял под стражу подозреваемых по делу о минах для ВСУ

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Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона