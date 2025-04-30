Коррупционный скандал в Киевсовете — эфир Київського часу

Журналисты раскрыли новые схемы легализации денег бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. В них были вовлечены чиновники, депутаты и представители коммунальных предприятий.
Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
- представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
- глава Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик;
- директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко;
- глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
- исполняющий обязанности председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- Удар РФ на Святошино. Неделя спустя. Действительно ли власть бросила людей на произвол судьбы;
- Ткаченко и Совет обороны города: итоги заседания, принятые решения;
- Новые подробности одной из крупнейших коррупционных земельных схем в Киеве;
- как продаются гектары столичных парков;
- празднование чиновников в День траура и застолье в КГГА.
Напомним, на прошлой неделе в День траура по погибшим в Святошинском районе от атаки 24 апреля первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник устроил празднование своего дня рождения.
А в сети появилось видео застолья чиновников КГГА, которые выпивали на работе и спали прямо на полу.