Коррупционный скандал в Киевсовете — эфир Київського часу

Журналисты раскрыли новые схемы легализации денег бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. В них были вовлечены чиновники, депутаты и представители коммунальных предприятий.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу в 19:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

глава Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик;

директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко;

глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

исполняющий обязанности председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

Удар РФ на Святошино. Неделя спустя. Действительно ли власть бросила людей на произвол судьбы;

Ткаченко и Совет обороны города: итоги заседания, принятые решения;

Новые подробности одной из крупнейших коррупционных земельных схем в Киеве;

как продаются гектары столичных парков;

празднование чиновников в День траура и застолье в КГГА.

Напомним, на прошлой неделе в День траура по погибшим в Святошинском районе от атаки 24 апреля первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник устроил празднование своего дня рождения.

А в сети появилось видео застолья чиновников КГГА, которые выпивали на работе и спали прямо на полу.