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Корупційний скандал у Київраді — ефір Київського часу

Корупційний скандал у Київраді — ефір Київського часу

30 квітня 2025 р. 19:00

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Журналісти розкрили нові схеми легалізації грошей колишнього депутата Київради Дениса Комарницького. В них були залучені чиновники, депутати й представники комунальних підприємств.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • депутат Київської міської ради Тарас Козак;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.;
  • голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик;
  • директор Аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко;
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • виконувач обовʼязків голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Удар РФ на Святошино. Тиждень потому. Чи справді влада кинула людей напризволяще;
  • Ткаченко та Рада оборони міста: підсумки засідання, ухвалені рішення;
  • Нові подробиці однієї з найбільших корупційних земельних схем у Києві; 
  • як продаються гектари столичних парків;
  • святкування посадовців в День жалоби та застілля у КМДА.

Нагадаємо, минулого тижня в День жалоби за загиблими у Святошинському районі від атаки 24 квітня перший заступник мера Києва Микола Поворозник влаштував святкування свого дня народження.

А в мережі з'явилося відео застілля посадовців КМДА, які випивали на роботі та спали прямо на підлозі.

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19:55 Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:41 Світоліна легко пробилась в півфінал тисячника в Мадриді

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона