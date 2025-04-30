Корупційний скандал у Київраді — ефір Київського часу

Журналісти розкрили нові схеми легалізації грошей колишнього депутата Київради Дениса Комарницького. В них були залучені чиновники, депутати й представники комунальних підприємств.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- депутат Київської міської ради Тарас Козак;
- речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.;
- голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик;
- директор Аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко;
- голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
- виконувач обовʼязків голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- Удар РФ на Святошино. Тиждень потому. Чи справді влада кинула людей напризволяще;
- Ткаченко та Рада оборони міста: підсумки засідання, ухвалені рішення;
- Нові подробиці однієї з найбільших корупційних земельних схем у Києві;
- як продаються гектари столичних парків;
- святкування посадовців в День жалоби та застілля у КМДА.
Нагадаємо, минулого тижня в День жалоби за загиблими у Святошинському районі від атаки 24 квітня перший заступник мера Києва Микола Поворозник влаштував святкування свого дня народження.
А в мережі з'явилося відео застілля посадовців КМДА, які випивали на роботі та спали прямо на підлозі.