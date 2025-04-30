Корупційний скандал у Київраді — ефір Київського часу

Журналісти розкрили нові схеми легалізації грошей колишнього депутата Київради Дениса Комарницького. В них були залучені чиновники, депутати й представники комунальних підприємств.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

депутат Київської міської ради Тарас Козак;

речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.;

голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик;

директор Аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко;

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

виконувач обовʼязків голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Удар РФ на Святошино. Тиждень потому. Чи справді влада кинула людей напризволяще;

Ткаченко та Рада оборони міста: підсумки засідання, ухвалені рішення;

Нові подробиці однієї з найбільших корупційних земельних схем у Києві;

як продаються гектари столичних парків;

святкування посадовців в День жалоби та застілля у КМДА.

Нагадаємо, минулого тижня в День жалоби за загиблими у Святошинському районі від атаки 24 квітня перший заступник мера Києва Микола Поворозник влаштував святкування свого дня народження.

А в мережі з'явилося відео застілля посадовців КМДА, які випивали на роботі та спали прямо на підлозі.