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Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

12 октября 2024 г. 12:34

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12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

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13:00Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

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12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

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00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
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Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

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19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
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19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

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13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

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13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Масштабные коррупционные скандалы с органами МСЭК и лечебными учреждениями, перенос Рамштайна и встреча министров обороны стран НАТО – главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно тут.

Эфир Остаповец.LIVE

• Все подробности коррупционных скандалов с органами МСЭК и что об этом думают в Минздраве
• Почему перенесли встречу лидеров 50 страны в Рамштайне и при чем здесь ураган в США
• Россия запускает по территории Украины ракеты и шахеды, произведенные в 2024 году

Напомним, по словам Сергея Дуброва, первого заместителя министра здравоохранения Украины, Хмельницкая область всегда была топ-лидером по жалобам от граждан и теперь в Министерстве здравоохранения понимают и видим, что эти жалобы были обоснованы. Однако ведомство не может увольнять, назначить или дать выговор руководителю любого учреждения здравоохранения, поскольку они подчиняются областным советам.

Также, по словам Дуброва, деятельность органов МСЭК во время действия военного положения могут проверять правоохранительные органы. А вот Министерству здравоохранения проверки учреждений здравоохранения разрешены, если есть жалобы на деятельность или другие существенные основания для этого.

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12:59 В Одессе нет водоснабжения — кто остался в субботу без воды

12:53 В Киеве мужчина похитил ноутбук из квартиры и скрылся — какое решение суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:31 На Одесчине женщина родила дома девятого ребенка — фото

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