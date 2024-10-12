Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Масштабные коррупционные скандалы с органами МСЭК и лечебными учреждениями, перенос Рамштайна и встреча министров обороны стран НАТО – главные темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповец.LIVE

• Все подробности коррупционных скандалов с органами МСЭК и что об этом думают в Минздраве

• Почему перенесли встречу лидеров 50 страны в Рамштайне и при чем здесь ураган в США

• Россия запускает по территории Украины ракеты и шахеды, произведенные в 2024 году

Напомним, по словам Сергея Дуброва, первого заместителя министра здравоохранения Украины, Хмельницкая область всегда была топ-лидером по жалобам от граждан и теперь в Министерстве здравоохранения понимают и видим, что эти жалобы были обоснованы. Однако ведомство не может увольнять, назначить или дать выговор руководителю любого учреждения здравоохранения, поскольку они подчиняются областным советам.

Также, по словам Дуброва, деятельность органов МСЭК во время действия военного положения могут проверять правоохранительные органы. А вот Министерству здравоохранения проверки учреждений здравоохранения разрешены, если есть жалобы на деятельность или другие существенные основания для этого.