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Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

12 жовтня 2024 р. 12:34

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12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

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12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

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13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

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13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

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13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Масштабні корупційні скандали із органами МСЕК та лікувальними установами, перенесення Рамштайну і зустріч міністрів оборони країн НАТО — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут

Ефір Остаповець.LIVE 

•    Всі подробиці корупційних скандалів із органами МСЕК та що про це думають у МОЗ
•    Чому перенесли зустріч лідерів 50 країни у Рамштайні і до чого тут ураган у США
•    Росія запускає по території України ракети та шахеди, які виробила у 2024 році

Нагадаємо, за словами Сергія Дуброва, першого заступника міністра охорони здоров’я України, Хмельницька область завжди була топ-лідером щодо скарг від громадян і тепер у Міністерстві охорони здоров’я розуміють та бачимо, що ці скарги були обґрунтовані. Проте відомство не може звільняти, призначити чи дати догану керівнику буді-якого закладу охорони здоров’я, оскільки вони підпорядковуються обласним радам.

Також за словами Дуброва, діяльність органів МСЕК під час дії воєнного стану можуть перевіряти правоохоронні органи. А от Міністерству охорони здоров’я перевірки закладів охорони здоров’я дозволені, якщо є скарги на діяльність або наявність інших суттєвих підстав для цього.
 

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13:53 Ексміністр МЗС України припустив, що можуть ухвалити на Рамштайні

13:38 В НАТО збираються радикально переглянути відносини з Росією — що це означає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:34 Накрили відром, а вона втекла — в Одесі шукають змію

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