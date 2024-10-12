Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Масштабні корупційні скандали із органами МСЕК та лікувальними установами, перенесення Рамштайну і зустріч міністрів оборони країн НАТО — головні теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

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Ефір Остаповець.LIVE

• Всі подробиці корупційних скандалів із органами МСЕК та що про це думають у МОЗ

• Чому перенесли зустріч лідерів 50 країни у Рамштайні і до чого тут ураган у США

• Росія запускає по території України ракети та шахеди, які виробила у 2024 році

Нагадаємо, за словами Сергія Дуброва, першого заступника міністра охорони здоров’я України, Хмельницька область завжди була топ-лідером щодо скарг від громадян і тепер у Міністерстві охорони здоров’я розуміють та бачимо, що ці скарги були обґрунтовані. Проте відомство не може звільняти, призначити чи дати догану керівнику буді-якого закладу охорони здоров’я, оскільки вони підпорядковуються обласним радам.

Також за словами Дуброва, діяльність органів МСЕК під час дії воєнного стану можуть перевіряти правоохоронні органи. А от Міністерству охорони здоров’я перевірки закладів охорони здоров’я дозволені, якщо є скарги на діяльність або наявність інших суттєвих підстав для цього.

