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Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
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19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

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17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

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17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

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15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

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14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

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13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

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13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
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23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

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19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

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17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

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15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

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14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

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13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

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13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

В ходе официальной поездки в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:

  • Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в США;
  • Telegram будет передавать правоохранителям данные злоумышленников;
  • Коррупция в прокуратуре.

Гостями эфира сегодня стали:

  • первый заместитель Секретаря СНБО (2008-2011 г.г.) Степан Гавриш;
  • политический эксперт Андрей Смолий;
  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • нардеп от депутатского объединения "Свобода" Оксана Савчук;
  • нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк;
  • политическая обозреватель, журналистка Юлия Забелина;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что подойдет к политике в Украине "по-другому". К тому же, он по-хамски высказался в адрес Зеленского, который находится в США с официальным визитом.

Президент Украины также выступил на саммите будущего в США. Он заявил, что Украина готовит документ для освобождения военнопленных, представленный на Втором саммите мира.

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08:57 Поставки газа украинцам — Нафтогаз оценил угрозы от атак россиян на ПХГ

08:46 Россия атаковала Украину 85 воздушными целями — сколько сбили ПС ВСУ

08:40 Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с сенаторами США и премьером Индии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34 Боррель призвал Запад усилить помощь для Украины

08:30 Военнообязанные украинцы попадают в розыск — какие причины и последствия

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23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

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19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

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