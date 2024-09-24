Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

В ходе официальной поездки в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:
- Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в США;
- Telegram будет передавать правоохранителям данные злоумышленников;
- Коррупция в прокуратуре.
Гостями эфира сегодня стали:
- первый заместитель Секретаря СНБО (2008-2011 г.г.) Степан Гавриш;
- политический эксперт Андрей Смолий;
- экономист, финансист Александр Савченко;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- нардеп от депутатского объединения "Свобода" Оксана Савчук;
- нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк;
- политическая обозреватель, журналистка Юлия Забелина;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что подойдет к политике в Украине "по-другому". К тому же, он по-хамски высказался в адрес Зеленского, который находится в США с официальным визитом.
Президент Украины также выступил на саммите будущего в США. Он заявил, что Украина готовит документ для освобождения военнопленных, представленный на Втором саммите мира.