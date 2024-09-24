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Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024 р. 08:00

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17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

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Під час офіційної поїздки до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:

  • Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у США;
  • Telegram передаватиме правоохоронцям дані зловмисників;
  • Корупція у прокуратурі.

Гостями ефіру сьогодні стали:

  • перший заступник Секретаря РНБО (2008-2011 р.р.) Степан Гавриш;
  • політичний експерт Андрій Смолій;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • нардепка від депутатського об‘єднання "Свобода" Оксана Савчук;
  • нардеп від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк;
  • політична оглядачка, журналістка Юлія Забеліна;
  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що підійде до політики в Україні "по-іншому". До того ж він по-хамськи висловився на адресу Зеленського, який перебуває у США з офіційним візитом.  

Президент України також виступив на Саміті майбутнього у США. Він заявив, що Україна готує документ для звільнення військовополонених, який буде представлений на Другому саміті миру.

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07:52 Гравець збірної України провів тренування з основою Боруссії Дортмунд

07:45 Росію не цікавлять мирні переговори — чого хоче Кремль

07:30 Щомісячні премії в ЗСУ — за що виплачують, зменшують чи скасовують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:25 Черги на кордоні України — де водіям доведеться затриматись в заторах

07:21 Студент Львівської політехніки закликав до повалення влади — що вирішив суд

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23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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