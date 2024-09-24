Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

Під час офіційної поїздки до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:

Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у США;

Telegram передаватиме правоохоронцям дані зловмисників;

Корупція у прокуратурі.

Гостями ефіру сьогодні стали:

перший заступник Секретаря РНБО (2008-2011 р.р.) Степан Гавриш;

політичний експерт Андрій Смолій;

економіст, фінансист Олександр Савченко;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

нардепка від депутатського об‘єднання "Свобода" Оксана Савчук;

нардеп від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк;

політична оглядачка, журналістка Юлія Забеліна;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що підійде до політики в Україні "по-іншому". До того ж він по-хамськи висловився на адресу Зеленського, який перебуває у США з офіційним візитом.

Президент України також виступив на Саміті майбутнього у США. Він заявив, що Україна готує документ для звільнення військовополонених, який буде представлений на Другому саміті миру.