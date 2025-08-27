Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час arrow
Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

27 августа 2025 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Text

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025
Text

Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Text

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025
Text

Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Text

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Text

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

Text

19:00 Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

18:01 Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Text

08:00 Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025
Text

17:52 Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Осень уже через несколько дней, однако готовность столицы к новому сезону остается под вопросом. Тем временем в КГГА не утихают коррупционные скандалы.

Об этом и не только в эфире "Київський час" на YouTube-канале Новини.LIVE.—

Гости эфира "Київський час"

Сегодня говорить на актуальные темы в студии будут:

  • депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;
  • председатель Совета ВПЛ Киевской городской военной администрации Ольга Алтунина;
  • актер театра и кино, телеведущий, Народный артист Украины Остап Ступка.

О чем будут говорить в эфире

Среди ключевых тем сегодняшнего эфира:

  • Киевсовет и кризис власти. Кто несет политические ответственность;
  • Снова открыли. Подольский мост — призрак столичного бюджета. Где еще закапывают миллиарды в асфальт?
  • 1 сентября. День знаний?
  • День рождения Ивана Франко и Остапа Ступки. Культура. Театральный сезон;

Напомним, в Киеве выделят 500 млн гривен на ремонт улицы, которая не требует капитальных изменений.

А также Новини.LIVE разбирались, что не так с 50% льготой на питание в детсадах столицы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:00 Военнообязанный с инвалидностью — выезд за границу

19:56 Венгрия подала иск против ЕС из-за использования активов России

19:42 Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

19:37 После ранений на войне — как ветеранам помогают адаптироваться

19:33 В Украине изменили налоги на доходы от Glovo, Bolt и других

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:24 Магучих впервые проиграла Олислагерс в финале Бриллиантовой лиги

19:22 В Минфине США выступили против немедленной конфискации активов РФ

19:20 Выезд не только для 18-22-летних — от Кабмина требуют изменений

19:10 Тариф на вывоз мусора — сколько одесситы будут платить с 1 числа

19:10 Два гражданства — к каким изменениям готовиться людям уже сейчас

20:00 Военнообязанный с инвалидностью — выезд за границу

19:56 Венгрия подала иск против ЕС из-за использования активов России

19:42 Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

19:37 После ранений на войне — как ветеранам помогают адаптироваться

19:33 В Украине изменили налоги на доходы от Glovo, Bolt и других

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:24 Магучих впервые проиграла Олислагерс в финале Бриллиантовой лиги

19:22 В Минфине США выступили против немедленной конфискации активов РФ

19:20 Выезд не только для 18-22-летних — от Кабмина требуют изменений

19:10 Тариф на вывоз мусора — сколько одесситы будут платить с 1 числа

19:10 Два гражданства — к каким изменениям готовиться людям уже сейчас

19:42 Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

06:33 Отдых в Каролино-Бугазе на Одесчине — какая стоимость в сентябре

26 августа

06:33 Выезд для 24-летних украинцев — что думают об этом одесситы

25 августа

22:33 Украинская экономика во время войны — долги, инфляция и дефолт

24 августа

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

16:38 Как одесситы отмечают День Независимости Украины — какие традиции

10:13 Поздравления с Днем Независимости от одесситов — какие пожелания

06:47 Свобода, культура и победа — независимость глазами одесситов

05:12 Олег Филимонов — независимость держит Украину во время войны

23 августа

06:33 День флага — что одесситы знают о государственном символе Украины

Text

19:00 Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

18:01 Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Text

08:00 Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа
Text

17:52 Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

27 августа 2025 г. 18:01
США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

27 августа 2025 г. 13:07
Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025 г. 8:00
Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

26 августа 2025 г. 17:52
Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

26 августа 2025 г. 13:15
Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025 г. 8:02
Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

25 августа 2025 г. 17:55
Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

25 августа 2025 г. 13:12

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации