Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Осінь вже за декілька днів, однак готовність столиці до нового сезону залишається під питанням. Тим часом у КМДА не вщухають корупційні скандали.

Про це і не тільки в ефірі "Київського часу" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні говорити на актуальні теми у студії будуть:

депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;

голова Ради ВПО Київської міської військової адміністрації Ольга Алтуніна;

актор театру та кіно, телеведучий, Народний артист України Остап Ступка.

Про що говоритимуть в ефірі

Серед ключових тем сьогоднішнього ефіру:

Київрада і криза влади. Хто несе політичні відповідальність;

Знову відкрили. Подільський міст — примара столичного бюджету. Де ще закопують мільярди у асфальт?

1 вересня. День знань?

День народження Івана Франка та Остапа Ступки. Культура. Театральний сезон;

Нагадаємо, у Києві виділять 500 млн гривень на ремонт вулиці, яка не потребує капітальних змін.

А також Новини.LIVE розбиралися, що не так із 50% пільгою на харчування у дитсадках столиці.