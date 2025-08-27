Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Осінь вже за декілька днів, однак готовність столиці до нового сезону залишається під питанням. Тим часом у КМДА не вщухають корупційні скандали.
Про це і не тільки в ефірі "Київського часу" на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні говорити на актуальні теми у студії будуть:
- депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;
- голова Ради ВПО Київської міської військової адміністрації Ольга Алтуніна;
- актор театру та кіно, телеведучий, Народний артист України Остап Ступка.
Про що говоритимуть в ефірі
Серед ключових тем сьогоднішнього ефіру:
- Київрада і криза влади. Хто несе політичні відповідальність;
- Знову відкрили. Подільський міст — примара столичного бюджету. Де ще закопують мільярди у асфальт?
- 1 вересня. День знань?
- День народження Івана Франка та Остапа Ступки. Культура. Театральний сезон;
