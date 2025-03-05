Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

Недавно в Киеве состоялась операция "Чистый город", проведенная Национальным антикоррупционным бюро, которая направлена на разоблачение преступной группы, занимавшейся земельной коррупцией в городском совете. В результате этой операции несколько человек были уведомлены о подозрении и к ним применены меры пресечения.

Об этом и не только поговорят гости эфира "Киевское время", который начнется в 19:00.

О чем эфир

В эфире обсудим важные вопросы, касающиеся управления Киевом — должен ли мэр города нести персональную ответственность за коррупционные действия своих заместителей и кто именно должен быть ответственным за проведение операции "Чистый город".

Также гости эфира поговорят о:

кто должен нести ответственность за коррупцию в киевской городской власти;

реально ли побороть коррупцию в Киеве;

кому идут доходы с платы за придомовую территорию;

роспуск Киевсовета — возможно ли это.

Напомним, во время операции НАБУ "Чистый город" правоохранители провели обыски у соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого.

Сейчас он скрывается, но в НАБУ заявили, что он до сих пор находится в Украине. Правоохранители объявили его в розыск.