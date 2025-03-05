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Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

5 марта 2025 г. 19:00

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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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12:55Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

Недавно в Киеве состоялась операция "Чистый город", проведенная Национальным антикоррупционным бюро, которая направлена на разоблачение преступной группы, занимавшейся земельной коррупцией в городском совете. В результате этой операции несколько человек были уведомлены о подозрении и к ним применены меры пресечения.

Об этом и не только поговорят гости эфира "Киевское время", который начнется в 19:00.

О чем эфир

В эфире обсудим важные вопросы, касающиеся управления Киевом — должен ли мэр города нести персональную ответственность за коррупционные действия своих заместителей и кто именно должен быть ответственным за проведение операции "Чистый город".

Также гости эфира поговорят о:

  • кто должен нести ответственность за коррупцию в киевской городской власти;
  • реально ли побороть коррупцию в Киеве;
  • кому идут доходы с платы за придомовую территорию;
  • роспуск Киевсовета — возможно ли это.

Напомним, во время операции НАБУ "Чистый город" правоохранители провели обыски у соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого.

Сейчас он скрывается, но в НАБУ заявили, что он до сих пор находится в Украине. Правоохранители объявили его в розыск.

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02:01 В Сумах был слышен звук взрыва

01:36 Бенфика с Трубиным в большинстве проиграла Барселоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:32 Мужчина сбежал со службы после лечения — как наказал суд

01:26 Полиция подтвердила, что работник ТЦК открыл огонь в Харькове

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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры