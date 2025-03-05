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Корупція у київській владі — ефір Київський час

Корупція у київській владі — ефір Київський час

05 березня 2025 р. 19:00

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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

Нещодавно у Києві відбулась операція "Чисте місто", проведена Національним антикорупційним бюро, яка спрямована на викриття злочинної групи, що займалася земельною корупцією в міській раді. В результаті цієї операції кільком особам було повідомлено про підозру та застосовано запобіжні заходи.

Про це та не тільки поговорять гості ефіру "Київський час", який розпочнеться о 19:00. 

Про що ефір

В ефірі обговоримо важливі питання, що стосуються управління Києвом — чи має мер міста нести персональну відповідальність за корупційні дії своїх заступників та хто саме має бути відповідальним за проведення операції "Чисте місто".

Також гості ефіру поговорять про:

  • хто має нести відповідальність за корупцію у київській міській владі;
  • чи реально побороти корупцію у Києві;
  • кому йдуть прибутки з плати за прибудинкову територію;
  • розпуск Київради — чи можливо це.

Нагадаємо, під час операції НАБУ "Чисте місто" правоохоронці провели обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького. 

Наразі він переховується, але в НАБУ заявили, що він досі перебуває в Україні. Правоохоронці оголосили його в розшук.

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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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19:49 Після реконструкції стадіону за 1,5 млрд Реал готує ще одну

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19:40 Ткаченко зустрівся з керівництвом 101-ї ОБрО — про що говорили

19:33 Проблеми з доплатами вчителям — як можуть маніпулювати коштами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:21 Коли ТЦК не визнає результати ВЛК законними

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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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