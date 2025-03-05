Корупція у київській владі — ефір Київський час

Нещодавно у Києві відбулась операція "Чисте місто", проведена Національним антикорупційним бюро, яка спрямована на викриття злочинної групи, що займалася земельною корупцією в міській раді. В результаті цієї операції кільком особам було повідомлено про підозру та застосовано запобіжні заходи.

Про це та не тільки поговорять гості ефіру "Київський час", який розпочнеться о 19:00.

Про що ефір

В ефірі обговоримо важливі питання, що стосуються управління Києвом — чи має мер міста нести персональну відповідальність за корупційні дії своїх заступників та хто саме має бути відповідальним за проведення операції "Чисте місто".

Також гості ефіру поговорять про:

хто має нести відповідальність за корупцію у київській міській владі;

чи реально побороти корупцію у Києві;

кому йдуть прибутки з плати за прибудинкову територію;

розпуск Київради — чи можливо це.

Нагадаємо, під час операції НАБУ "Чисте місто" правоохоронці провели обшуки в соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького.

Наразі він переховується, але в НАБУ заявили, що він досі перебуває в Україні. Правоохоронці оголосили його в розшук.