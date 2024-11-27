Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что правоохранители могут найти свидетельства коррупции среди ректоров университетов. Некоторые из них могли помогать мужчинам избежать мобилизации.

Об этом Руслан Горбенко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 27 ноября.

Коррупция в высших учебных заведениях

"Их сажать будут. Мы скоро увидим такие же триггеры как с МСЭК, но с ректорами высших учебных заведений", — подчеркнул Горбенко.

По его словам, университеты принимают такое количество студентов, которое физически не помещается в аудиториях, чтобы те могли избежать мобилизации и получить отсрочку. Он предположил, что среди ректоров могут найти свидетельства коррупции.

"Такие картинки там на кровати или еще какие-то там тумбочки мы увидим и у них", — добавил нардеп.

Напомним, в Киеве разоблачили главу МСЭК, которая подделывала документы. Она помогала мужчинам избежать мобилизации.

Также в Закарпатской области чиновники, медики и бывшие правоохранители организовали схему уклонения от мобилизации.