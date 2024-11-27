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Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

27 листопада 2024 р. 13:44

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Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що правоохоронці можуть знайти свідчення корупції серед ректорів університетів. Деякі з них могли допомагати чоловікам уникнути мобілізації.

Про це Руслан Горбенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 27 листопада.

Корупція у вищих навчальних закладів

"Їх саджати будуть. Ми скоро побачимо такі ж тригери як із МСЕК, але з ректорами вищих навчальних закладів", — наголосив Горбенко.

За його словами, університети приймають таку кількість студентів, яка фізично не поміщається в аудиторіях, щоб ті могли уникнути мобілізації та отримати відстрочку. Він припустив, що серед ректорів можуть знайти свідчення корупції.

"Такі картинки там на ліжку чи ще якісь там тумбочки ми побачимо й у них", — додав нардеп.

Нагадаємо, у Києві викрили голову МСЕК, яка підробляла документи. Вона допомагала чоловікам уникнути мобілізації.

Також у Закарпатській області посадовці, медики та колишні правоохоронці організували схему ухилення від мобілізації.

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13:42 Стало відомо, скільки генералів звільнили в запас під час війни

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