Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що правоохоронці можуть знайти свідчення корупції серед ректорів університетів. Деякі з них могли допомагати чоловікам уникнути мобілізації.

Про це Руслан Горбенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 27 листопада.

Корупція у вищих навчальних закладів

"Їх саджати будуть. Ми скоро побачимо такі ж тригери як із МСЕК, але з ректорами вищих навчальних закладів", — наголосив Горбенко.

За його словами, університети приймають таку кількість студентів, яка фізично не поміщається в аудиторіях, щоб ті могли уникнути мобілізації та отримати відстрочку. Він припустив, що серед ректорів можуть знайти свідчення корупції.

"Такі картинки там на ліжку чи ще якісь там тумбочки ми побачимо й у них", — додав нардеп.

Нагадаємо, у Києві викрили голову МСЕК, яка підробляла документи. Вона допомагала чоловікам уникнути мобілізації.

Також у Закарпатській області посадовці, медики та колишні правоохоронці організували схему ухилення від мобілізації.