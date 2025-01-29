Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Китайская компания DeepSeek запустила бесплатный чат-бот на основе искусственного интеллекта. В то же время установка такого приложения на смартфон создает угрозы безопасности для пользователей.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире Ранок.LIVE в среду, 29 января.

Угрозы от DeepSeek

"Так называемый ИИ используется в формате приложения, которое установлено на ваш телефон. А каждое такое приложение, особенно китайского происхождения, — это новое поле угроз. Сразу, как вы его загрузили и установили, оно определяет марку и модель телефона, версию операционной системы, расширение экрана, версию браузера и еще много параметров, которые просто нужны для корректной установки на смартфоне", — сказал Корсун.

По словам эксперта, китайские приложения известны тем, что собирают гораздо больше информации. Поэтому в США суд признал Tik Tok национальной угрозой и в большинстве стран Европы китайские приложения вообще запрещены для использования на служебных устройствах. Он убежден, что безусловно, угрозой является любое китайское приложение в телефоне.

А приложение, которое выполняет функцию ИИ — в разы опаснее. Корсун рассказал, что в одной из западных статей прямо указывается, что DeepSeek определяет слабые места в защите, например какие-то уязвимости ОС, или щели в системе безопасности корпоративной организации.

"Но у этого китайского решения есть интересное решение: он предлагает бесплатную версию для загрузки, которую можно установить на своем сервере", — добавил эксперт по кибербезопасности.

Ранее Новини.LIVE объяснили, что такое DeepSeek и разрешено ли использовать его в Украине.

Также американский миллиардер Илон Маск заявил, что ИИ превзойдет способности человека гораздо раньше, чем все думают.