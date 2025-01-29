Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Китайська компанія DeepSeek запустила безплатний чат-бот на основі штучного інтелекту. Водночас встановлення такого застосунку на смартфон створює безпекові загрози для користувачів.

Про це розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі Ранок.LIVE у середу, 29 січня.

Загрози від DeepSeek

"Так званий ШІ використовується у форматі застосунку, який встановлений на ваш телефон. А кожен такий додаток, особливо китайського походження, — це нове поле загроз. Одразу, як ви його завантажили та встановили, він визначає марку та модель телефона, версію операційної системи, розширення екрана, версію браузера і ще багато параметрів, які просто потрібні для коректного встановлення на смартфоні", — сказав Корсун.

За словами експерта, китайські застосунки відомі тим, що збирають набагато більше інформації. Тому у США суд визнав Tik Tok національною загрозою і в більшості країн Європи китайські додатки взагалі заборонені для використання на службових пристроях. Він переконаний, що безумовно, загрозою є будь-який китайський додаток в телефоні.

А додаток, який виконує функцію ШІ — в рази небезпечніший. Корсун розповів, що в одній із західних статей прямо вказується, що DeepSeek визначає слабкі місця в захисті, наприклад якісь вразливості ОС, чи шпарини у системі безпеки корпоративної організації.

"Але у цього китайського рішення є цікаве рішення: він пропонує безплатну версію для завантаження, яку можна встановити на своєму сервері", — додав експерт з кібербезпеки.

Раніше Новини.LIVE пояснили, що таке DeepSeek та чи дозволено використовувати його в Україні.

Також американський мільярдер Ілон Маск заявив, що ШІ перевершить здібності людини набагато раніше, ніж всі думають.