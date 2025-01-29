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Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

29 січня 2025 р. 13:36

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06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

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Китайська компанія DeepSeek запустила безплатний чат-бот на основі штучного інтелекту. Водночас встановлення такого застосунку на смартфон створює безпекові загрози для користувачів.

Про це розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі Ранок.LIVE у середу, 29 січня.

Загрози від DeepSeek

"Так званий ШІ використовується у форматі застосунку, який встановлений на ваш телефон. А кожен такий додаток, особливо китайського походження, — це нове поле загроз. Одразу, як ви його завантажили та встановили, він визначає марку та модель телефона, версію операційної системи, розширення екрана, версію браузера і ще багато параметрів, які просто потрібні для коректного встановлення на смартфоні", — сказав Корсун.

За словами експерта, китайські застосунки відомі тим, що збирають набагато більше інформації. Тому у США суд визнав Tik Tok національною загрозою і в більшості країн Європи китайські додатки взагалі заборонені для використання на службових пристроях. Він переконаний, що безумовно, загрозою є будь-який китайський додаток в телефоні. 

А додаток, який виконує функцію ШІ — в рази небезпечніший. Корсун розповів, що в одній із західних статей прямо вказується, що DeepSeek визначає слабкі місця в захисті, наприклад якісь вразливості ОС, чи шпарини у системі безпеки корпоративної організації.

"Але у цього китайського рішення є цікаве рішення: він пропонує безплатну версію для завантаження, яку можна встановити на своєму сервері", — додав експерт з кібербезпеки.

Раніше Новини.LIVE пояснили, що таке DeepSeek та чи дозволено використовувати його в Україні.

Також американський мільярдер Ілон Маск заявив, що ШІ перевершить здібності людини набагато раніше, ніж всі думають.

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14:30 У КМДА назвали збитки через зупинку транспорту під час тривоги

14:26 Краще зачекати — чому деяких ФОПів закликали не подавати звіти

14:15 Зеленський відповів, скільки територій вже деокупувала Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Пісок у мазуті — РФ продовжує знищувати чорноморське узбережжя

13:53 Ще одного мера Львівщини покарали за провал мобілізації — деталі

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