Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук убежден, что Украина близка к отключениям электроэнергии . Это связано с тем, что через две недели будет расти потребление.

Об этом Корольчук сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 октября.

Отключение света в Украине

При этом эксперт отметил, что об продолжительных отключениях пока речь не идет.

"Нагрузка пойдет на электроэнергию, имеется в виду обогреватели, как их называют, и тогда действительно могут быть уже ограничения", — отметил Корольчук.

Эксперт подчеркнул, что отходы в течение 12 часов не угрожают Украине, пока не ударят сильные морозы. Но пока таких прогнозов не предвидится.

Ранее мы информировали, что на энергосистему Украины больше всего влияют длительные понижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления.

Напомним, сегодня в Полтавской области ввели аварийные графики отключений электроэнергии.