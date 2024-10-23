Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света arrow
Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

23 октября 2024 г. 10:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук убежден, что Украина близка к отключениям электроэнергии . Это связано с тем, что через две недели будет расти потребление.

Об этом Корольчук сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 октября.

Отключение света в Украине

При этом эксперт отметил, что об продолжительных отключениях пока речь не идет.

"Нагрузка пойдет на электроэнергию, имеется в виду обогреватели, как их называют, и тогда действительно могут быть уже ограничения", — отметил Корольчук.

Эксперт подчеркнул, что отходы в течение 12 часов не угрожают Украине, пока не ударят сильные морозы. Но пока таких прогнозов не предвидится.

Ранее мы информировали, что на энергосистему Украины больше всего влияют длительные понижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления.

Напомним, сегодня в Полтавской области ввели аварийные графики отключений электроэнергии.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:42 Экстренное отключение воды в Одессе – кого коснется

11:35 Готовили теракт в Киеве — правоохранители задержали российских агентов

11:19 Кипер на пенсии — глава Одесской ОВА отсудил себе выплаты за выслугу лет

11:00 Украинцам с доходом не более 5,4 тыс. грн доступна денежная помощь

10:52 Не только План победы — СМИ сообщают о новой стратегии Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:49 ЮНЕСКО не защитило - в центре Одессы застройщик разрушил часть дома, фото

10:48 Садовый объяснил, как замороженные российские активы можно использовать во Львове

10:39 Ограничения на снятие наличных и переводы с карт — Sense Bank уточнил нормы

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

10:19 Новое наступление россиян на юге — насколько реальна угроза

11:42 Экстренное отключение воды в Одессе – кого коснется

11:35 Готовили теракт в Киеве — правоохранители задержали российских агентов

11:19 Кипер на пенсии — глава Одесской ОВА отсудил себе выплаты за выслугу лет

11:00 Украинцам с доходом не более 5,4 тыс. грн доступна денежная помощь

10:52 Не только План победы — СМИ сообщают о новой стратегии Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:49 ЮНЕСКО не защитило - в центре Одессы застройщик разрушил часть дома, фото

10:48 Садовый объяснил, как замороженные российские активы можно использовать во Львове

10:39 Ограничения на снятие наличных и переводы с карт — Sense Bank уточнил нормы

10:19 Новое наступление россиян на юге — насколько реальна угроза

09:57 В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских целей сбили этой ночью

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE