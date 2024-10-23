Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла arrow
Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

23 жовтня 2024 р. 10:25

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук переконаний, що Україна близька до відключень електроенергії. Це пов'язане з тим, що через два тижні зростатиме споживання.

Про це Корольчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 жовтня.

Відключення світла в Україні

При цьому експерт зазначив, що про одразу тривалі відключення поки не йдеться.

"Навантаження піде на електроенергію, мається на увазі на обігрівачі, як їх називають, і тоді дійсно можуть бути вже обмеження", — зазначив Корольчук.

Експерт наголосив, що відклбчення протягом 12 годин не загрожують Україні, поки не вдарять сильні морози. Але поки що таких прогнозів не передбачається.

Раніше ми інформували, що на енергосистему України найбільше впливають тривалі зниження температур, оскільки це викликає значне збільшення споживання.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині ввели аварійні графіки відключень електроенергії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

10:19 Новий наступ росіян на півдні — наскільки реальна загроза

09:57 У Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:56 ПриватБанк змінив правила зняття готівки за кордоном — торкнеться всіх

09:47 Відключення електрики — хто з одеситів залишиться без світла до вечора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:33 Пушич відверто відповів, чому Шахтар програв Арсеналу у Лізі чемпіонів

09:31 У одній з областей України застосували аварійні відключення світла

09:26 Зберегти спадщину — противники знесення пам'ятників в Одесі звернулися до ЮНЕСКО

09:23 Для українців доступні вигідні тарифи — як платити менше за електрику

09:09 Цукерберг у вишиванці — як засновник Facebook пов'язаний з Україною

10:19 Новий наступ росіян на півдні — наскільки реальна загроза

09:57 У Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:56 ПриватБанк змінив правила зняття готівки за кордоном — торкнеться всіх

09:47 Відключення електрики — хто з одеситів залишиться без світла до вечора

09:33 Пушич відверто відповів, чому Шахтар програв Арсеналу у Лізі чемпіонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:31 У одній з областей України застосували аварійні відключення світла

09:26 Зберегти спадщину — противники знесення пам'ятників в Одесі звернулися до ЮНЕСКО

09:23 Для українців доступні вигідні тарифи — як платити менше за електрику

09:09 Цукерберг у вишиванці — як засновник Facebook пов'язаний з Україною

09:00 Українці мають право на зимову допомогу від благодійного фонду — умови

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE