Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук переконаний, що Україна близька до відключень електроенергії. Це пов'язане з тим, що через два тижні зростатиме споживання.

Про це Корольчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 жовтня.

Відключення світла в Україні

При цьому експерт зазначив, що про одразу тривалі відключення поки не йдеться.

"Навантаження піде на електроенергію, мається на увазі на обігрівачі, як їх називають, і тоді дійсно можуть бути вже обмеження", — зазначив Корольчук.

Експерт наголосив, що відклбчення протягом 12 годин не загрожують Україні, поки не вдарять сильні морози. Але поки що таких прогнозів не передбачається.

Раніше ми інформували, що на енергосистему України найбільше впливають тривалі зниження температур, оскільки це викликає значне збільшення споживання.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині ввели аварійні графіки відключень електроенергії.