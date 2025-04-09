Король Чарльз прибыл с визитом в Италию — эфир Новини.LIVE

Сегодня, 9 апреля, британский король Чарльз прибыл со срочным визитом в Италию. Это его первая поездка за границу после недавней госпитализации.

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Чарльз совершает государственный визит в Италию

Британский король Чарльз III и королева Камилла совершают государственный визит в Италию. Это первая зарубежная поездка монарха после недавней госпитализации, вызванной побочными эффектами лечения онкологического заболевания.

Во время визита ожидается, что король выступит перед итальянским парламентом и встретится с премьер-министром Джорджой Мелони. Кроме того, Чарльз III посетит Равенну, где состоятся мероприятия, посвященные 80 годовщине освобождения города от нацистской оккупации.

Напомним, что 9 апреля британский король Чарльз и его жена Камилла празднуют годовщину брака - супруги вместе уже 20 лет.

Ранее мы сообщали, что Чарльз III проходил наблюдение в больнице из-за "временных побочных эффектов", связанных с продолжающимся лечением рака.