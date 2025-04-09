Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Король Чарльз прибыл с визитом в Италию — эфир Новини.LIVE arrow
Король Чарльз прибыл с визитом в Италию — эфир Новини.LIVE

Король Чарльз прибыл с визитом в Италию — эфир Новини.LIVE

9 апреля 2025 г. 12:46

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Король Чарльз прибыл с визитом в Италию — эфир Новини.LIVE

Text

Трамп не потерпит ракетного террора Путина, — Ранок.LIVE

8 апреля 2025
Text

Зеленский прокомментировал участие КНР в войне — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп отреагировал на массированные атаки РФ — эфир День.LIVE

Text

Зеленский заявил об увеличении количества БпЛА — эфир Ранок.LIVE

4 апреля 2025
Text

У Трампа заявили о срыве договоренностей — эфир Новини.LIVE

Text

Рубио выступает с заявлениями об окончании войны — трансляция

Text

Марк Рютте выступает после встреч в Брюсселе — прямой эфир

Text

Франция поставила жесткие требования России — эфир День.LIVE

Text

В ОП сделали заявление о миротворцах в Украине - эфир Ранок.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Сегодня, 9 апреля, британский король Чарльз прибыл со срочным визитом в Италию. Это его первая поездка за границу после недавней госпитализации.

Трансляцию визита Чарльза ІІІ в Италию смотрите в эфире Новини.LIVE.

Чарльз совершает государственный визит в Италию

Британский король Чарльз III и королева Камилла совершают государственный визит в Италию. Это первая зарубежная поездка монарха после недавней госпитализации, вызванной побочными эффектами лечения онкологического заболевания.

Во время визита ожидается, что король выступит перед итальянским парламентом и встретится с премьер-министром Джорджой Мелони. Кроме того, Чарльз III посетит Равенну, где состоятся мероприятия, посвященные 80 годовщине освобождения города от нацистской оккупации.

Напомним, что 9 апреля британский король Чарльз и его жена Камилла празднуют годовщину брака - супруги вместе уже 20 лет.

Ранее мы сообщали, что Чарльз III проходил наблюдение в больнице из-за "временных побочных эффектов", связанных с продолжающимся лечением рака.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

12:46 Король Чарльз прибыл с визитом в Италию — эфир Новини.LIVE

12:38 Сырский раскрыл детали подготовки операции ВСУ на Курщине

12:26 Дети в опасности — в Одессе продавали ядовитые игрушки

12:25 Авто из США под прицелом полиции — почему штрафуют водителей

12:20 На Солнце четыре вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Оформил "Резерв+" — надо ли получать документ в ТЦК

12:11 Суд по делу Фарион — Зинченко продлили меру пресечения

12:07 Проблемы с выплатами при ранении — Сырский назвал причину

11:52 Миллион за "контракт 18-24" — важное заявление Сырского

11:51 Обстрелы Одессы — на демонтаж разрушенных зданий выделят 20 млн

12:38 Сырский раскрыл детали подготовки операции ВСУ на Курщине

12:26 Дети в опасности — в Одессе продавали ядовитые игрушки

12:25 Авто из США под прицелом полиции — почему штрафуют водителей

12:20 На Солнце четыре вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:20 Оформил "Резерв+" — надо ли получать документ в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:11 Суд по делу Фарион — Зинченко продлили меру пресечения

12:07 Проблемы с выплатами при ранении — Сырский назвал причину

11:52 Миллион за "контракт 18-24" — важное заявление Сырского

11:51 Обстрелы Одессы — на демонтаж разрушенных зданий выделят 20 млн

11:43 Они не вернутся — что заставляет украинцев оставаться за границей

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона