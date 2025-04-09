Король Чарльз прибув з візитом до Італії — ефір Новини.LIVE

Сьогодні, 9 квітня, британський король Чарльз прибув з терміновим візитом до Італії. Це його перша поїздка за кордон після нещодавньої госпіталізації.

Трансляцію візиту Чарльза ІІІ до Італії дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Чарльз здійснює державний візит до Італії

Британський король Чарльз III та королева Камілла здійснюють державний візит до Італії. Це перша закордонна поїздка монарха після нещодавньої госпіталізації, спричиненої побічними ефектами лікування онкологічного захворювання.

Під час візиту очікується, що король виступить перед італійським парламентом та зустрінеться з прем'єр-міністркою Джорджою Мелоні. Крім того, Чарльз III відвідає Равенну, де відбудуться заходи, присвячені 80 роковинам звільнення міста від нацистської окупації.

Нагадаємо, що 9 квітня британський король Чарльз та його дружина Камілла святкують річницю шлюбу — подружжя разом вже 20 років.

Раніше ми повідомляли, що Чарльз III проходив спостереження в лікарні через "тимчасові побічні ефекти", пов’язані з лікуванням раку, що триває.