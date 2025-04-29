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Консультации по переговорам с Европой и США — эфир Ранок.LIVE

Консультации по переговорам с Европой и США — эфир Ранок.LIVE

29 апреля 2025 г. 8:00

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Планы России по масштабному летнему наступлению сорвали, особенно это касается Покровска. А в Службе внешней разведки заявляют о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир Ранок.LIVE

В сегодняшнем эфире обсудят, в частности, ситуацию на фронте и планы врага. Как известно из отчета ISW, за последние дни украинские военные продвинулись в районе Боровой, в то же время оккупанты — в районах Часового Яра и Торецка. Кроме того, было сорвано масштабное наступление России летом, которое она так настойчиво готовила. Украинские защитники и спецслужбы ликвидируют высшее военное руководство врага, чем наносят им непоправимые потери.

Гости также поговорят о 100 днях президентства Дональда Трампа. Как известно, за это время его рейтинг на посту самый низкий, чем у любого президента США за последние 70 лет. The New Yorker подвел итог работы Трампа и отметил, что это "100 дней бездарности".

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Анжела Кравченко — начальница службы социального сопровождения, подполковник Центра специального назначения "Омега",
  • Андрей Немировский — командир роты связи управления 241 обр Сил ТрО;
  • Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
  • Нина Южанина — народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Олег Назаренко — генеральный директор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров;
  • Александр Бригинец — журналист, политический аналитик;
  • Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина",
  • Виктор Трегубов — майор, представитель ОСУВ "Хортица".

Напомним, недавно в России заявили, что ждут "сигналов мира" от Киева. В ОПУ на это резко отреагировали.

Кроме того, недавно Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира. Также он считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма.

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08:50 До 3 тыс. грн экономии — как меньше платить за газ

08:34 Россияне атаковали Киев дронами — резкая реакция Ермака

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:29 Кто получит бронь от мобилизации в мае 2025 — действующие правила

08:22 Это тишина перед бурей — в ISW объяснили суть перемирия Путина

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9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона