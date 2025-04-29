Консультации по переговорам с Европой и США — эфир Ранок.LIVE

Планы России по масштабному летнему наступлению сорвали, особенно это касается Покровска. А в Службе внешней разведки заявляют о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир Ранок.LIVE

В сегодняшнем эфире обсудят, в частности, ситуацию на фронте и планы врага. Как известно из отчета ISW, за последние дни украинские военные продвинулись в районе Боровой, в то же время оккупанты — в районах Часового Яра и Торецка. Кроме того, было сорвано масштабное наступление России летом, которое она так настойчиво готовила. Украинские защитники и спецслужбы ликвидируют высшее военное руководство врага, чем наносят им непоправимые потери.

Гости также поговорят о 100 днях президентства Дональда Трампа. Как известно, за это время его рейтинг на посту самый низкий, чем у любого президента США за последние 70 лет. The New Yorker подвел итог работы Трампа и отметил, что это "100 дней бездарности".

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Анжела Кравченко — начальница службы социального сопровождения, подполковник Центра специального назначения "Омега",

Андрей Немировский — командир роты связи управления 241 обр Сил ТрО;

Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";

Нина Южанина — народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Олег Назаренко — генеральный директор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров;

Александр Бригинец — журналист, политический аналитик;

Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина",

Виктор Трегубов — майор, представитель ОСУВ "Хортица".

Напомним, недавно в России заявили, что ждут "сигналов мира" от Киева. В ОПУ на это резко отреагировали.

Кроме того, недавно Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира. Также он считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма.