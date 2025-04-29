Консультации по переговорам с Европой и США — эфир Ранок.LIVE

Планы России по масштабному летнему наступлению сорвали, особенно это касается Покровска. А в Службе внешней разведки заявляют о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир Ранок.LIVE
В сегодняшнем эфире обсудят, в частности, ситуацию на фронте и планы врага. Как известно из отчета ISW, за последние дни украинские военные продвинулись в районе Боровой, в то же время оккупанты — в районах Часового Яра и Торецка. Кроме того, было сорвано масштабное наступление России летом, которое она так настойчиво готовила. Украинские защитники и спецслужбы ликвидируют высшее военное руководство врага, чем наносят им непоправимые потери.
Гости также поговорят о 100 днях президентства Дональда Трампа. Как известно, за это время его рейтинг на посту самый низкий, чем у любого президента США за последние 70 лет. The New Yorker подвел итог работы Трампа и отметил, что это "100 дней бездарности".
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Анжела Кравченко — начальница службы социального сопровождения, подполковник Центра специального назначения "Омега",
- Андрей Немировский — командир роты связи управления 241 обр Сил ТрО;
- Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
- Нина Южанина — народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Олег Назаренко — генеральный директор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров;
- Александр Бригинец — журналист, политический аналитик;
- Игорь Попов, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина",
- Виктор Трегубов — майор, представитель ОСУВ "Хортица".
Напомним, недавно в России заявили, что ждут "сигналов мира" от Киева. В ОПУ на это резко отреагировали.
Кроме того, недавно Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира. Также он считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма.