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Консультації щодо переговорів з Європою і США — ефір Ранок.LIVE

Консультації щодо переговорів з Європою і США — ефір Ранок.LIVE

29 квітня 2025 р. 08:00

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Плани Росії щодо масштабного літнього наступу зірвали, особливо це стосується Покровська. А в Службі зовнішньої розвідки заявляють про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір Ранок.LIVE

В сьогоднішньому ефірі обговорять, зокрема, ситуацію на фронті та плани ворога. Як відомо зі звіту ISW, за останні дні українські військові просунулися в районі Борової, водночас окупанти — в районах Часового Яру та Торецька. Крім того, був зірваний масштабний наступ Росії влітку, який вона так наполегливо готувала. Українські захисники та спецслужби ліквідовують вище військове керівництво ворога, чим завдають їм непоправних втрат.

Гості також поговорять про 100 днів президентства Дональда Трампа. Як відомо, за цей час його рейтинг на посаді найнижчий, ніж у будь-якого президента США за останні 70 років. The New Yorker підбив підсумок роботи Трампа і зазначив, що це "100 днів бездарності".

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Анжела Кравченко — начальниця служби соціального супроводу, підполковник Центру спеціального призначення "Омега",
  • Андрій Немировський — командир роти зв'язку управління 241 обр Сил ТрО;
  • Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";
  • Ніна Южаніна — народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет  з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Олег Назаренко — генеральний директор у Всеукраїнській Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів;
  • Олександр Бригинець — журналіст, політичний аналітик;
  • Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна",
  • Віктор Трегубов — майор, речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, нещодавно в Росії заявили, що чекають "сигналів миру" від Києва. В ОПУ на це різко відреагували

Крім того, нещодавно Трамп натякнув на готовність тиснути на Путіна заради миру. Також він вважає, що Зеленський готовий відмовитися від Криму. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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