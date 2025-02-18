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Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

18 февраля 2025 г. 15:26

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

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13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

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09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
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20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

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09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Text

00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
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20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в столицу Турции Анкару. Там он встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Турции началась пресс-конференция лидеров, сообщают Новини.LIVE.

Встреча Зеленского и Эрдогана и Эрдогана

Сегодня Зеленский официально начал рабочий визит в Анкару, в начале которого почтил память первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/13375

Также вместе с Первой леди они официально открыли новое здание украинского посольства в столице Турции.

"Проект был утвержден еще в 2019 году, и стены посольства возводили по мере того, как росло сотрудничество между нашими странами", — отметили в пресс-службе президента.

Также в посольстве Зеленский встретился с представителями украинской общины.

Напомним, вчера вечером Зеленский вместе с первой леди прибыл в Турцию. Целью поездки была встреча с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-служба турецкого президента сообщала, что во время встречи лидеры рассмотрят стратегическое партнерство и обсудят шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества.

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16:04 Кулеба назвал угрозы для Украины по поводу мирного плана Трампа

15:41 Переговоры США и России — о чем договорились стороны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:35 Одесские военные показали, как уничтожают дроны РФ на Херсонщине

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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