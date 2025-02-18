Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в столицу Турции Анкару. Там он встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Турции началась пресс-конференция лидеров, сообщают Новини.LIVE.

Встреча Зеленского и Эрдогана и Эрдогана

Сегодня Зеленский официально начал рабочий визит в Анкару, в начале которого почтил память первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Также вместе с Первой леди они официально открыли новое здание украинского посольства в столице Турции.

"Проект был утвержден еще в 2019 году, и стены посольства возводили по мере того, как росло сотрудничество между нашими странами", — отметили в пресс-службе президента.

Также в посольстве Зеленский встретился с представителями украинской общины.

Напомним, вчера вечером Зеленский вместе с первой леди прибыл в Турцию. Целью поездки была встреча с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-служба турецкого президента сообщала, что во время встречи лидеры рассмотрят стратегическое партнерство и обсудят шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества.