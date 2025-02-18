Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до столиці Туреччини Анкари. Там він зустрівся з очільником країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

У Туреччині розпочалася пресконференція лідерів, повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського та Ердогана

Сьогодні Зеленський офіційно розпочав робочий візит до Анкари, на початку якої вшанував пам’ять першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

Також разом з Першою леді вони офіційно відкрили нову будівлю українського посольства в столиці Туреччини.

"Проєкт був затверджений ще у 2019 році, і стіни посольства зводили в міру того, як зростала співпраця між нашими країнами", — зазначили в пресслужбі президента.

Також у посольстві Зеленський зустрівся з представниками української громади.

Нагадаємо, вчора увечері Зеленський разом із першою леді прибув до Туреччини. Метою поїздки була зустріч з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Пресслужба турецького президента повідомляла, що під час зустрічі лідери розглянуть стратегічне партнерство та обговорять кроки для подальшого зміцнення співпраці.