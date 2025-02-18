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Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

18 лютого 2025 р. 15:26

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15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

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14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

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13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

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13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

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13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

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09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

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00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

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20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

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19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

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15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

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14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

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13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

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Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

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19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до столиці Туреччини Анкари. Там він зустрівся з очільником країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

У Туреччині розпочалася пресконференція лідерів, повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського та Ердогана

Сьогодні Зеленський офіційно розпочав робочий візит до Анкари, на початку якої вшанував пам’ять першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/13375

Також разом з Першою леді вони офіційно відкрили нову будівлю українського посольства в столиці Туреччини.

"Проєкт був затверджений ще у 2019 році, і стіни посольства зводили в міру того, як зростала співпраця між нашими країнами", — зазначили в пресслужбі президента.

Також у посольстві Зеленський зустрівся з представниками української громади.

Нагадаємо, вчора увечері Зеленський разом із першою леді прибув до Туреччини. Метою поїздки була зустріч з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Пресслужба турецького президента повідомляла, що під час зустрічі лідери розглянуть стратегічне партнерство та обговорять кроки для подальшого зміцнення співпраці.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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