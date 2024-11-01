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Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

1 ноября 2024 г. 8:00

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10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

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08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

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08:07 Попенко назвал реальные долги Украины перед Нафтогазом

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08:00 Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

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07:55 Экономист назвал показатель дефицита в бюджете Украины

31 октября 2024
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23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

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13:59Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

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10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Text

08:07 Попенко назвал реальные долги Украины перед Нафтогазом

Text

08:00 Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Text

07:55 Экономист назвал показатель дефицита в бюджете Украины

31 октября 2024
Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Стали известны ключевые показатели госбюджета в 2025 году, поддержанный в первом чтении Верховной Радой. Между тем, в Резерв+ вскоре может появиться отсрочка от мобилизации — уже известно, кому она будет доступна.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир Ранок.LIVE 1 ноября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят отказ Польши помогать Украине защитить небо над газохранилищами Львовской области, поддержание Верховной Радой в первом чтении законопроекта госбюджета-2025 и первые ключевые показатели. Также не обойдут тему обновления Резерв+, где вскоре может появиться функция оформления отсрочки от мобилизации.

Гости эфира Ранок.LIVE 1 ноября

  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик
  • Иван Лозовой, юрист-международник
  • Нина Южанина, нардепка от фракции "Европейская Солидарность"
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека
  • Игорь Романенко, военный, основатель БФ "Закроем небо Украины"
  • Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий
  • Валерий Романенко, авиаэксперт, бывший офицер ПВО
  • Александр Юрченко, депутат от группы "Восстановление Украины"

Во время эфира вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что одобряет инициативу со стороны США разрешить стране сбивать российские ракеты над Украиной.

Также мы говорили, что изменится в правилах мобилизации с 1 ноября.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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