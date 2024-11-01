Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Стали известны ключевые показатели госбюджета в 2025 году, поддержанный в первом чтении Верховной Радой. Между тем, в Резерв+ вскоре может появиться отсрочка от мобилизации — уже известно, кому она будет доступна.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE
Эфир Ранок.LIVE 1 ноября
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят отказ Польши помогать Украине защитить небо над газохранилищами Львовской области, поддержание Верховной Радой в первом чтении законопроекта госбюджета-2025 и первые ключевые показатели. Также не обойдут тему обновления Резерв+, где вскоре может появиться функция оформления отсрочки от мобилизации.
Гости эфира Ранок.LIVE 1 ноября
- Дмитрий Снегирев, военный аналитик
- Иван Лозовой, юрист-международник
- Нина Южанина, нардепка от фракции "Европейская Солидарность"
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека
- Игорь Романенко, военный, основатель БФ "Закроем небо Украины"
- Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий
- Валерий Романенко, авиаэксперт, бывший офицер ПВО
- Александр Юрченко, депутат от группы "Восстановление Украины"
Во время эфира вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что одобряет инициативу со стороны США разрешить стране сбивать российские ракеты над Украиной.
Также мы говорили, что изменится в правилах мобилизации с 1 ноября.