Когда появится отсрочка в Резерв+ — эфир Ранок.LIVE

Стали известны ключевые показатели госбюджета в 2025 году, поддержанный в первом чтении Верховной Радой. Между тем, в Резерв+ вскоре может появиться отсрочка от мобилизации — уже известно, кому она будет доступна.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир Ранок.LIVE 1 ноября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят отказ Польши помогать Украине защитить небо над газохранилищами Львовской области, поддержание Верховной Радой в первом чтении законопроекта госбюджета-2025 и первые ключевые показатели. Также не обойдут тему обновления Резерв+, где вскоре может появиться функция оформления отсрочки от мобилизации.

Гости эфира Ранок.LIVE 1 ноября

Дмитрий Снегирев, военный аналитик

Иван Лозовой, юрист-международник

Нина Южанина, нардепка от фракции "Европейская Солидарность"

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека

Игорь Романенко, военный, основатель БФ "Закроем небо Украины"

Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий

Валерий Романенко, авиаэксперт, бывший офицер ПВО

Александр Юрченко, депутат от группы "Восстановление Украины"

Во время эфира вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что одобряет инициативу со стороны США разрешить стране сбивать российские ракеты над Украиной.

Также мы говорили, что изменится в правилах мобилизации с 1 ноября.