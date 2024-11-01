Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

Стали відомі ключові показники держбюджету у 2025 році, який підтримала у першому читанні Верховна Рада. Тим часом у Резерв+ невдовзі може з'явитися відстрочка від мобілізації — вже відомо, кому вона буде доступна.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір Ранок.LIVE 1 листопада

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять відмову Польщі допомагати Україні захистити небо над газосховищами на Львівщині, підтримання Верховною Радою у першому читанні законопроєкту держбюджету-2025 та перші ключові показники. Також не оминуть тему оновлення Резерв+, де невдовзі може з'явитися функція оформлення відстрочки від мобілізації.

Гості ефіру Ранок.LIVE 1 листопада

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик

Іван Лозовий, юрист-міжнародник

Ніна Южаніна, нардепка від фракції "Європейська Солідарність"

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Ігор Романенко, військовий, засновник БФ "Закриємо небо України"

Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій

Валерій Романенко, авіаексперт, колишній офіцер ППО

Олександр Юрченко, депутат від групи "Відновлення України"

Під час ефіру ви почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що схвалює ініціативу з боку США дозволити країні збивати російські ракети над Україною.

Також ми розповідали, що зміниться у правилах мобілізації з 1 листопада.