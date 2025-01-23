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Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

23 января 2025 г. 13:00

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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

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17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

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08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

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08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

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00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
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19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

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22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

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21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

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Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
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19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

Российские войска расстреляли шестерых украинских защитников, которые сдались в плен. Тем временем министр экономики на встрече в Давосе заявила, что бизнес имеет ожидания на завершение активной фазы войны в 2025 году.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что за 2024 год украинский экспорт вырос на 15,2%, в частности благодаря "черноморскому коридору", а активная фаза войны, по ожиданиям представителей бизнеса, может закончиться в 2025 году.

Тем временем трех украинских моряков Galaxy Leader освободили из плена йеменских хуситов, операцию провели МИД и ГУР. А российские войска казнили шестерых украинских пленных на фронте.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Тара", заместитель начальника центра комплектования 12-й бригады Азов;
  • Андрей Рева, Министр социальной политики 2016-2019 гг.;
  • Алексей Жмеренецкий, народный депутат Украины, "Слуга Народа", комитет  по вопросам антикоррупционной политики;
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук;
  • Евгений Алхимов, пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Напомним, Дональд Трамп во время общения с журналистами назвал новое количество потерь украинской и российской армии.

Тем временем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщения о расстреле россиянами украинских бойцов, сдавшихся в плен.

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23 января 2025

23:42 Сырский признался, как готовится к военным операциям

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

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Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

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08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

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19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе