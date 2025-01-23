Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Российские войска расстреляли шестерых украинских защитников, которые сдались в плен. Тем временем министр экономики на встрече в Давосе заявила, что бизнес имеет ожидания на завершение активной фазы войны в 2025 году.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что за 2024 год украинский экспорт вырос на 15,2%, в частности благодаря "черноморскому коридору", а активная фаза войны, по ожиданиям представителей бизнеса, может закончиться в 2025 году.

Тем временем трех украинских моряков Galaxy Leader освободили из плена йеменских хуситов, операцию провели МИД и ГУР. А российские войска казнили шестерых украинских пленных на фронте.

Гости сегодняшнего эфира:

Виталий Кулик, футуролог;

Тара", заместитель начальника центра комплектования 12-й бригады Азов;

Андрей Рева, Министр социальной политики 2016-2019 гг.;

Алексей Жмеренецкий, народный депутат Украины, "Слуга Народа", комитет по вопросам антикоррупционной политики;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук;

Евгений Алхимов, пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Напомним, Дональд Трамп во время общения с журналистами назвал новое количество потерь украинской и российской армии.

Тем временем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщения о расстреле россиянами украинских бойцов, сдавшихся в плен.