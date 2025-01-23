Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Російські війська розстріляли шістьох українських захисників, які здалися в полон. Тим часом міністерка економіки на зустрічі в Давосі заявила, що бізнес має очікування на завершення активної фази війни у 2025 році.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що за 2024 рік український експорт зріс на 15,2%, зокрема, завдяки "чорноморському коридору", а активна фаза війни, за очікуваннями представників бізнесу, може закінчитися у 2025 році.

Тим часом трьох українських моряків Galaxy Leader звільнили з полону єменських хуситів, операцію провели МЗС і ГУР. А російські війська стратили шістьох українських полонених на фронті.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Віталій Кулик, футуролог;

"Тара", заступник начальника центру комплектування 12-ї бригади Азов;

Андрій Рева, Міністр соціальної політики 2016-2019 р.р.;

Олексій Жмеренецький, народний депутат України, "Слуга Народу", комітет з питань антикорупційної політики;

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук;

Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час спілкування з журналістами назвав нову кількість втрат української та російської армії.

Тим часом український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення про розстріл росіянами українських бійців, які здалися в полон.