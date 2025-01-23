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Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

23 січня 2025 р. 13:00

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

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14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

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13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

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02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

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00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

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18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

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14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

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13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Російські війська розстріляли шістьох українських захисників, які здалися в полон. Тим часом міністерка економіки на зустрічі в Давосі заявила, що бізнес має очікування на завершення активної фази війни у 2025 році.

Про це і не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що за 2024 рік український експорт зріс на 15,2%, зокрема, завдяки "чорноморському коридору", а активна фаза війни, за очікуваннями представників бізнесу, може закінчитися у 2025 році. 

Тим часом трьох українських моряків Galaxy Leader звільнили з полону єменських хуситів, операцію провели МЗС і ГУР. А російські війська стратили шістьох українських полонених на фронті. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Віталій Кулик, футуролог;
  • "Тара", заступник начальника центру комплектування 12-ї бригади Азов;
  • Андрій Рева, Міністр соціальної політики 2016-2019 р.р.;
  • Олексій Жмеренецький, народний депутат України, "Слуга Народу", комітет  з питань антикорупційної політики;
  • Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук;
  • Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час спілкування з журналістами назвав нову кількість втрат української та російської армії.

Тим часом український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення про розстріл росіянами українських бійців, які здалися в полон. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:40 Сенаторка заявила, що США хочуть бачити перемогу України

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