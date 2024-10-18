Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Сегодня, 18 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, заявление Орбана о плане Победы Зеленского и участии военных Северной Кореи в войне против Украины.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

Северная Корея отправляет на фронт в Украину 4 военных бригады и спецназ — Yonhap;

К 1 ноября почти 11 000 военных КНДР будут готовы воевать в Украине – Буданов;

Залужный не исключает мобилизацию женщин;

Орбан сказал, что с планом Зеленского победить нельзя;

Британия объявила самый большой пакет санкций против "теневого флота" РФ;

Итоги саммита НАТО в Брюсселе.

Гости сегодняшнего эфира:

международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020 гг.) Алексей Оржель;

директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;

аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Напомним, глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что КНДР отправила 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины . Пока они проходят подготовку на территорию России и появятся на фронте уже с 1 ноября.

Информацию о намерениях опрокидывания войск КНДР в Украину подтвердил и президент Владимир Зеленский . Он заявил, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.