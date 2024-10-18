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Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

18 октября 2024 г. 17:52

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17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

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17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

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13:02Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

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09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

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03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
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23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

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23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

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18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

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17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

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17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
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23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

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23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

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18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Сегодня, 18 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, заявление Орбана о плане Победы Зеленского и участии военных Северной Кореи в войне против Украины.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Северная Корея отправляет на фронт в Украину 4 военных бригады и спецназ — Yonhap;
  • К 1 ноября почти 11 000 военных КНДР будут готовы воевать в Украине – Буданов;
  • Залужный не исключает мобилизацию женщин;
  • Орбан сказал, что с планом Зеленского победить нельзя;
  • Британия объявила самый большой пакет санкций против "теневого флота" РФ;
  • Итоги саммита НАТО в Брюсселе.

Гости сегодняшнего эфира:

  • международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020 гг.) Алексей Оржель;
  • директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
  • аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Напомним, глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что КНДР отправила 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины . Пока они проходят подготовку на территорию России и появятся на фронте уже с 1 ноября.

Информацию о намерениях опрокидывания войск КНДР в Украину подтвердил и президент Владимир Зеленский . Он заявил, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.

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17:57 Глава Пентагона разъяснил, что сейчас делается для защиты Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:42 Сырский провел совещание с руководителями Вооруженных сил — о чем говорили

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