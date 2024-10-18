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Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

18 жовтня 2024 р. 17:52

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17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

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13:02Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

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09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

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08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

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03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

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23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

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18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

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17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

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18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Сьогодні, 18 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних питань. Зокрема заяву Орбана про план Перемоги Зеленського та участь військових Північної Кореї у війні проти України.  

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • Північна Корея відправляє на фронт в Україну 4 військових бригади та спецназ, — Yonhap;
  • До 1 листопада майже 11 000 військових КНДР будуть готові воювати в Україні, – Буданов;
  • Залужний не виключає мобілізацію жінок;
  • Орбан сказав, що з планом Зеленського перемогти не можна;
  • Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ;
  • Підсумки саміту НАТО у Брюсселі.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • міністр енергетики та захисту довкілля України (2019—2020 рр.) Олексій Оржель;
  • директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;
  • аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
  • генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що КНДР відправила 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Наразі вони проходять підготовку на територію Росії і з'являться на фронті вже з 1 листопада. 

Інформацію про наміри перекидання військ КНДР в Україну підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.

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18:53 У Києві замовили ремонт годинника на будівлі мерії — скільки витратять коштів

18:53 Росіяни стратили пораненого військовослужбовця ЗСУ — розпочато розслідування

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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