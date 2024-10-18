Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 18 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних питань. Зокрема заяву Орбана про план Перемоги Зеленського та участь військових Північної Кореї у війні проти України.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Північна Корея відправляє на фронт в Україну 4 військових бригади та спецназ, — Yonhap;

До 1 листопада майже 11 000 військових КНДР будуть готові воювати в Україні, – Буданов;

Залужний не виключає мобілізацію жінок;

Орбан сказав, що з планом Зеленського перемогти не можна;

Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ;

Підсумки саміту НАТО у Брюсселі.

Гості сьогоднішнього ефіру:

міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

міністр енергетики та захисту довкілля України (2019—2020 рр.) Олексій Оржель;

директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;

аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що КНДР відправила 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Наразі вони проходять підготовку на територію Росії і з'являться на фронті вже з 1 листопада.

Інформацію про наміри перекидання військ КНДР в Україну підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.