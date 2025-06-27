Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE arrow
Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

27 июня 2025 г. 18:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Text

Венгрия сделала большую услугу Путину — эфир Ранок.LIVE

26 июня 2025
Text

Свист и взрывы — киевлянин рассказал, как выжил после обстрелов

Text

Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп удивлен Путиным — эфир День.LIVE

Text

Угрозы для НАТО и действия Путина — эфир Ранок.LIVE

25 июня 2025
Text

Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

Text

О чем договорились Зеленский и Трамп в Гааге — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

18:08 Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:02 Венгрия сделала большую услугу Путину — эфир Ранок.LIVE

26 июня 2025
Text

19:12 Свист и взрывы — киевлянин рассказал, как выжил после обстрелов

Text

17:50 Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

Министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о возможной встрече Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Также министр заявил о новых дронах для Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 27 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • эксперт по мониторингу и анализу информации, руководитель проектов ОО Сеть защиты национальных интересов АНТС Елена Сас;
  • аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
  • офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;
  • директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
  • военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Министру национального единства могут назначить 120 миллионов гривен залога: Чернышеву избирают меру пресечения;
  • Некоторые страны Европы недооценивают угрозу, потому что находятся далеко от РФ, — Туск;
  • Мерц: Я бы предпочел длительное время воздерживаться от разговора с Путиным;
  • Путин назвал полезной конфискацию активов РФ;
  • Умеров высказался о новых дронах для Украины и возможной встрече Зеленского с Трампом и Путиным.

Напомним, что Владимир Зеленский ввел новые санкции против России и производителей "Шахедов"

Ранее мы писали, что вопрос утверждения очередного 18-го пакета санкций против РФ заблокирован.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:44 Дело Чернышова — вице-премьеру избрали залог

18:41 Укрзализныця получила 4 новых вагона — известно направление

18:39 Неутешительные прогнозы — погода в Киеве на завтра

18:37 Вывоз мусора — что изменится для одесситов с первого числа

18:19 Избрание меры пресечения Чернышеву — суд вернулся к рассмотрению

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:16 Украинцам массово отказывают в убежище в Британии — какая причина

18:15 Буданов почтил память друга, погибшего в теракте в Киеве

18:15 Самая дешевая валюта мира — какой курс к доллару и гривне в 2025

Text

18:08 Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

18:02 На Одесчине закрывают трассы — какие сроки и требования

18:44 Дело Чернышова — вице-премьеру избрали залог

18:41 Укрзализныця получила 4 новых вагона — известно направление

18:39 Неутешительные прогнозы — погода в Киеве на завтра

18:37 Вывоз мусора — что изменится для одесситов с первого числа

18:19 Избрание меры пресечения Чернышеву — суд вернулся к рассмотрению

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:16 Украинцам массово отказывают в убежище в Британии — какая причина

18:15 Буданов почтил память друга, погибшего в теракте в Киеве

18:15 Самая дешевая валюта мира — какой курс к доллару и гривне в 2025

18:02 На Одесчине закрывают трассы — какие сроки и требования

17:52 Перемирие между Израилем и Ираном — как изменились цены на нефть

06:33 Нужен ли перевод русских песен — что думают одесситы

26 июня

19:47 Как Молдова постепенно возвращает контроль над Приднестровьем

25 июня

19:44 Абрикосы, черешни и первые арбузы — цены на "Новом базаре"

24 июня

22:33 Как FPV-дроны меняют тактику украинской армии

19:47 Множественное гражданство — свобода выбора или риск для страны

23 июня

22:33 Инспекция одесских пляжей — готовы ли они и насколько безопасны

20 июня

22:33 Языковые споры в Одессе — как город может их избежать

19 июня

06:33 Перспектива украинских садов — будет ли Украина с фруктами

18 июня

18:33 Овощи, яйца, фрукты — актуальные цены в одесских магазинах

17 июня

22:33 Черное море — козырь Украины в борьбе за безопасность

Text

18:08 Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:02 Венгрия сделала большую услугу Путину — эфир Ранок.LIVE

26 июня
Text

19:12 Свист и взрывы — киевлянин рассказал, как выжил после обстрелов

Text

17:50 Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

27 июня 2025 г. 13:16
Венгрия сделала большую услугу Путину — эфир Ранок.LIVE

Венгрия сделала большую услугу Путину — эфир Ранок.LIVE

27 июня 2025 г. 8:02
Свист и взрывы — киевлянин рассказал, как выжил после обстрелов

Свист и взрывы — киевлянин рассказал, как выжил после обстрелов

26 июня 2025 г. 19:12
Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

26 июня 2025 г. 17:50
Трамп удивлен Путиным — эфир День.LIVE

Трамп удивлен Путиным — эфир День.LIVE

26 июня 2025 г. 13:00
Угрозы для НАТО и действия Путина — эфир Ранок.LIVE

Угрозы для НАТО и действия Путина — эфир Ранок.LIVE

26 июня 2025 г. 8:00
Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

Как жить во время постоянных атак на Киев — эфир Київський час

25 июня 2025 г. 19:27
О чем договорились Зеленский и Трамп в Гааге — эфир Вечір.LIVE

О чем договорились Зеленский и Трамп в Гааге — эфир Вечір.LIVE

25 июня 2025 г. 18:22

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации