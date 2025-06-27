Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о возможной встрече Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Также министр заявил о новых дронах для Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 27 июня.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

футуролог Виталий Кулик;

эксперт по мониторингу и анализу информации, руководитель проектов ОО Сеть защиты национальных интересов АНТС Елена Сас;

аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;

директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Министру национального единства могут назначить 120 миллионов гривен залога: Чернышеву избирают меру пресечения;

Некоторые страны Европы недооценивают угрозу, потому что находятся далеко от РФ, — Туск;

Мерц: Я бы предпочел длительное время воздерживаться от разговора с Путиным;

Путин назвал полезной конфискацию активов РФ;

Умеров высказался о новых дронах для Украины и возможной встрече Зеленского с Трампом и Путиным.

Напомним, что Владимир Зеленский ввел новые санкции против России и производителей "Шахедов"

Ранее мы писали, что вопрос утверждения очередного 18-го пакета санкций против РФ заблокирован.