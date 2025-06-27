Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про можливу зустріч Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Також міністр заявив про нові дрони для України.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 червня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- народний депутат України від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- футуролог Віталій Кулик;
- експертка з моніторингу та аналізу інформації, керівниця проєктів ГО Мережа захисту національних інтересів АНТС Олена Сас;
- аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
- офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
- директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
- військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.
Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Міністру національної єдності можуть призначити 120 мільйонів гривень застави: Чернишову обирають запобіжний захід;
- Деякі країни Європи недооцінюють загрозу, бо знаходяться далеко від РФ, — Туск;
- Мерц: Я б волів тривалий час утримуватися від розмови з Путіним;
- Путін назвав корисною конфіскацію активів РФ;
- Умєров висловився про нові дрони для України та можливу зустріч Зеленського з Трампом та Путіним.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії та виробників "Шахедів"
Раніше ми писали, що питання затвердження чергового 18-го пакету санкцій проти РФ заблоковано.