Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про можливу зустріч Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Також міністр заявив про нові дрони для України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат України від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

футуролог Віталій Кулик;

експертка з моніторингу та аналізу інформації, керівниця проєктів ГО Мережа захисту національних інтересів АНТС Олена Сас;

аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;

директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Міністру національної єдності можуть призначити 120 мільйонів гривень застави: Чернишову обирають запобіжний захід;

Деякі країни Європи недооцінюють загрозу, бо знаходяться далеко від РФ, — Туск;

Мерц: Я б волів тривалий час утримуватися від розмови з Путіним;

Путін назвав корисною конфіскацію активів РФ;

Умєров висловився про нові дрони для України та можливу зустріч Зеленського з Трампом та Путіним.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії та виробників "Шахедів"

Раніше ми писали, що питання затвердження чергового 18-го пакету санкцій проти РФ заблоковано.