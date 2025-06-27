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Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Коли відбудеться зустріч України, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

27 червня 2025 р. 18:08

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17:50 Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

Міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про можливу зустріч Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Також міністр заявив про нові дрони для України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат України від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • експертка з моніторингу та аналізу інформації, керівниця проєктів ГО Мережа захисту національних інтересів АНТС Олена Сас;
  • аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
  • офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
  • директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
  • військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Міністру національної єдності можуть призначити 120 мільйонів гривень застави: Чернишову обирають запобіжний захід;
  • Деякі країни Європи недооцінюють загрозу, бо знаходяться далеко від РФ, — Туск;
  • Мерц: Я б волів тривалий час утримуватися від розмови з Путіним;
  • Путін назвав корисною конфіскацію активів РФ;
  • Умєров висловився про нові дрони для України та можливу зустріч Зеленського з Трампом та Путіним.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії та виробників "Шахедів"

Раніше ми писали, що питання затвердження чергового 18-го пакету санкцій проти РФ заблоковано.

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17:48 Нардеп назвав обсяги втрати видобутку газу внаслідок атак РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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