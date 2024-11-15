Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Что предполагает внутренний план победы, который украинцы увидят на следующей неделе. Первые недовольства в ОП и СНБО кадровыми назначениями Дональда Трампа. А также паника у беженцев из Курщины, призывающих российского диктатора Владимира Путина "окончить проклятую войну".
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE 15 ноября в 8:00.
О чем эфир Ранок.LIVE 15 ноября
Гостями студии Новини.LIVE 15 ноября стали:
- спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
- начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко;
- представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижаж;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
- председатель подкомитета по реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;
- авиаэксперт Валерий Романенко.
Вместе с ведущим гости Новини.LIVE будут обсуждать следующие темы:
- на следующей неделе украинцы увидят внутренний план победы: что он предполагает;
- беженцы из Курщины паникуют: призвали Путина "окончить проклятую войну";
- кадровые назначения Трампа: в ОП и СНБО первое недовольство;
- в Харькове сбили военного - есть реакция ТЦК.
Напомним, в результате атаки по Одессе погибла 35-летняя женщина . Из-за повреждений инфраструктуры сейчас 40 тысяч одесситов остаются без отопления.
Ранее Новини.LIVE писали, что вечером 14 ноября военные РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Произошло несколько пожаров, есть жертвы.