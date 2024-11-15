Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Что предполагает внутренний план победы, который украинцы увидят на следующей неделе. Первые недовольства в ОП и СНБО кадровыми назначениями Дональда Трампа. А также паника у беженцев из Курщины, призывающих российского диктатора Владимира Путина "окончить проклятую войну".

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE 15 ноября в 8:00.

О чем эфир Ранок.LIVE 15 ноября

Гостями студии Новини.LIVE 15 ноября стали:

спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;

начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко;

представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

политтехнолог Руслан Рохов;

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижаж;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

председатель подкомитета по реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;

авиаэксперт Валерий Романенко.

Вместе с ведущим гости Новини.LIVE будут обсуждать следующие темы:

на следующей неделе украинцы увидят внутренний план победы: что он предполагает;

беженцы из Курщины паникуют: призвали Путина "окончить проклятую войну";

кадровые назначения Трампа: в ОП и СНБО первое недовольство;

в Харькове сбили военного - есть реакция ТЦК.

Напомним, в результате атаки по Одессе погибла 35-летняя женщина . Из-за повреждений инфраструктуры сейчас 40 тысяч одесситов остаются без отопления.

Ранее Новини.LIVE писали, что вечером 14 ноября военные РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Произошло несколько пожаров, есть жертвы.