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Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

15 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
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21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

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18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

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18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

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13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

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13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

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11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

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13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

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13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

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11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Что предполагает внутренний план победы, который украинцы увидят на следующей неделе. Первые недовольства в ОП и СНБО кадровыми назначениями Дональда Трампа. А также паника у беженцев из Курщины, призывающих российского диктатора Владимира Путина "окончить проклятую войну".

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE 15 ноября в 8:00.

О чем эфир Ранок.LIVE 15 ноября

Гостями студии Новини.LIVE 15 ноября стали: 

  • спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
  • начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко;
  • представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижаж;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • председатель подкомитета по реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;
  • авиаэксперт Валерий Романенко.

Вместе с ведущим гости Новини.LIVE будут обсуждать следующие темы:

  • на следующей неделе украинцы увидят внутренний план победы: что он предполагает;
  • беженцы из Курщины паникуют: призвали Путина "окончить проклятую войну";
  • кадровые назначения Трампа: в ОП и СНБО первое недовольство;
  • в Харькове сбили военного - есть реакция ТЦК.

Напомним, в результате атаки по Одессе погибла 35-летняя женщина . Из-за повреждений инфраструктуры сейчас 40 тысяч одесситов остаются без отопления.

Ранее Новини.LIVE писали, что вечером 14 ноября военные РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Произошло несколько пожаров, есть жертвы.

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09:16 В Киеве случилась стрельба между мужчинами — как их наказал суд

09:05 В порту Нидерландов нашли 700 кг кокаина среди бананов

09:04 Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника — причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:54 Военная помощь Украине от США — о какой сумме речь

08:47 Что отремонтируют на мосту Метро и как это повлияет на Киев

08:30 Взрывы были всю ночь — Краснодарский край атаковали БпЛА

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

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11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам