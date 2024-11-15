Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Що передбачає внутрішній план перемоги, який українці побачать вже наступного тижня. Перші невдоволення в ОП і РНБО кадровими призначеннями Дональда Трампа. А також паніка в біженців із Курщини, які закликають російського диктатора Володимира Путіна "закінчити прокляту війну".

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE 15 листопада о 8:00.

Про що ефір Ранок.LIVE 15 листопада

Гостями студії Новини.LIVE 15 листопада стали:

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;

начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

політтехнолог Руслан Рохов;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" Ірина Никорак;

авіаексперт Валерій Романенко.

Разом із ведучим гості Новини.LIVE обговорюватимуть такі теми:

наступного тижня українці побачать внутрішній план перемоги: що він передбачає;

біженці з Курщини панікують: закликали Путіна "закінчити прокляту війну";

кадрові призначення Трампа: в ОП і РНБО перші невдоволення;

у Харкові збили військового — є реакція ТЦК.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Одесі загинула 35-річна жінка. Через пошкодження інфраструктури наразі 40 тисяч одеситів залишаються без опалення.

Раніше Новини.LIVE писали, що ввечері 14 листопада військові РФ завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Сталися кілька пожеж, є жертви.