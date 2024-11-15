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Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

15 листопада 2024 р. 08:00

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08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

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03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

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18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

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18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

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13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

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13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

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11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

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08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

Text

03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

14 листопада 2024
Text

21:42 У Третій ОШБр розкритикували звільнення від покарання за СЗЧ

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

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11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Що передбачає внутрішній план перемоги, який українці побачать вже наступного тижня. Перші невдоволення в ОП і РНБО кадровими призначеннями Дональда Трампа. А також паніка в біженців із Курщини, які закликають російського диктатора Володимира Путіна "закінчити прокляту війну". 

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE 15 листопада о 8:00.

Про що ефір Ранок.LIVE 15 листопада

Гостями студії Новини.LIVE 15 листопада стали:

  • речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
  • начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • експерт  Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
  • голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" Ірина Никорак;
  • авіаексперт Валерій Романенко.

Разом із ведучим гості Новини.LIVE обговорюватимуть такі теми:

  • наступного тижня українці побачать внутрішній план перемоги: що він передбачає;
  • біженці з Курщини панікують: закликали Путіна "закінчити прокляту війну";
  • кадрові призначення Трампа: в ОП і РНБО перші невдоволення;  
  • у Харкові збили військового — є реакція ТЦК. 

Нагадаємо, внаслідок атаки по Одесі загинула 35-річна жінка. Через пошкодження інфраструктури наразі 40 тисяч одеситів залишаються без опалення. 

Раніше Новини.LIVE писали, що ввечері 14 листопада військові РФ завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Сталися кілька пожеж, є жертви.

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08:02 На Закарпатті ТЦК вручив повістку студенту, він подав до суду

08:00 Українцям в Польщі назначили нові виплати — хто може отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:51 РФ матиме сильні економічні проблеми у 2025 році, — ISW

07:30 У Міноборони повідомили про закупівлю роботизованих комплексів

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